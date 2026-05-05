Le dirigeant Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne en Inde

Dans la soirée du 5 mai (heure locale), peu après son arrivée dans la capitale indienne, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le personnel de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Inde.

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Photos : VNA/CVN

Au nom de l’ambassade et des Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant en Inde, l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a exprimé sa fierté d’accueillir le dirigeant vietnamien. Il a souligné que la communauté vietnamienne y est unie, bien intégrée et respectueuse des lois locales, tout en préservant la langue et l’identité culturelle nationales.

Selon lui, la communauté vietnamienne suit de près le développement du pays et se réjouit du renforcement croissant de sa position sur la scène internationale.

S’adressant aux participants, Tô Lâm a salué les efforts de l’ambassade et de la communauté dans l’organisation de cette visite, ainsi que leur contribution active aux relations bilatérales. Il s’est réjoui du développement d’une communauté vietnamienne en Inde de plus en plus mature, unie et bien intégrée. Il a souligné que les intellectuels, étudiants et religieux vietnamiens formés dans les établissements bouddhiques en Inde constituent une ressource humaine prometteuse, bénéficiant d’un environnement académique favorable et d’un accès à des connaissances avancées dans les domaines d’excellence du pays.

Évoquant la situation nationale, il a indiqué que le Vietnam poursuivait ses efforts pour assurer la stabilité politique, promouvoir le développement socio-économique et améliorer le niveau de vie de la population. Le pays s’attache à renouveler son modèle de croissance, en mettant l’accent sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en renforçant une économie indépendante et autonome, liée à une intégration internationale profonde et efficace.

Concernant les relations entre le Vietnam et l’Inde, le dirigeant vietnamien a affirmé que cette visite contribuera à renforcer la confiance politique, à élargir la coopération concrète dans de nombreux domaines et à créer un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Dans une atmosphère chaleureuse, il a réaffirmé que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie indissociable de la nation et une ressource importante pour le développement du pays. Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Inde demeure unie et solide, s'oriente toujours vers la patrie et contribue au renforcement de l'amitié Vietnam - Inde.

Photos : VNA/CVN

Tô Lâm a encouragé les intellectuels et étudiants vietnamiens en Inde à poursuivre leurs efforts d’étude et de recherche, à renforcer les liens avec le pays, à s’impliquer dans les réseaux de connaissances, le transfert de technologies et la proposition d’initiatives au service du développement national.

Il a également appelé la communauté d’affaires et les travailleurs à promouvoir leur dynamisme et leur créativité, à tirer pleinement parti des opportunités de coopération économique entre les deux pays.

Chaque Vietnamien à l’étranger, a-t-il souligné, est un "ambassadeur du peuple", contribuant à valoriser l’image du pays.

Enfin, Tô Lâm a appelé l’ambassade et les organes de représentation à continuer de soutenir efficacement la communauté et à jouer un rôle de passerelle dans le renforcement des relations bilatérales.

VNA/CVN