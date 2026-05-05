Trân Câm Tu réaffirme la poursuite de l'institutionnalisation des résolutions du Parti

Poursuivant ses rencontres avec les électeurs après la première session de la XVI e législature de l’Assemblée nationale, mardi 5 mai dans l’après-midi, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, accompagné de la délégation des députés de la ville de Dà Nang, a rencontré des électeurs dans les quartiers de Hoà Khanh, Liên Chiêu et Hai Vân.

>> Un membre du Politburo rend hommage au secrétaire général du Parti, Trân Phu

>> Un membre du Politburo appelle à une décentralisation et à un contrôle accrus

Photo : VNA/CVN

Huit électeurs ont pris la parole, soulevant plusieurs préoccupations, notamment la nécessité de perfectionner le modèle d’administration locale à deux niveaux. Ils ont proposé un renforcement des effectifs aux niveaux communal et de quartier afin d'alléger la charge de travail dans les zones les plus sollicitées.

Ils ont également plaidé pour un cadre juridique plus harmonisé en matière d'aménagement du territoire, une affectation du personnel adaptée aux postes, une meilleure planification des cadres, des procédures administratives foncières simplifiées et une étude approfondie de l'emplacement du terminal voyageurs de la future ligne ferroviaire à grande vitesse.

Les électeurs du quartier de Liên Chiêu ont salué plusieurs résolutions importantes récemment adoptées par le Bureau politique et le Comité central du Parti, notamment la Résolution 57 du Bureau politique relative aux avancées majeures en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique ; la Résolution 59 sur l'intégration internationale ; la Résolution 66 sur la réforme de l'élaboration et de l'application des lois ; et la Résolution 68 sur le développement du secteur privé.

Ils ont déclaré que ces résolutions témoignaient d'une volonté renouvelée, d'une vision à long terme et d'une ferme détermination à insuffler une nouvelle dynamique au développement national.

Toutefois, ils ont également exprimé leurs préoccupations face à la lenteur et au manque de coordination dans la mise en œuvre de ces orientations, appelant à renforcer les mécanismes de suivi et de responsabilité.

En réponse, Trân Câm Tu a souligné la nécessité d’accélérer la concrétisation des résolutions en textes juridiques et en programmes d’action précis.

Il a indiqué que le Bureau politique et le Secrétariat continueraient d'enjoindre le Comité du Parti à l'Assemblée nationale, le Comité du Parti au sein du gouvernement et les agences compétentes à examiner et à élaborer d'urgence des programmes de modification, de complément et de promulgation des lois, décrets, politiques et mécanismes, dès l'adoption des résolutions.

Il a également insisté sur le renforcement de la coordination intersectorielle et régionale, ainsi que sur la responsabilisation des dirigeants. Les résultats concrets, l’efficacité au service de la population et la satisfaction des citoyens devront constituer des critères essentiels d’évaluation des cadres et des organisations du Parti.

Enfin, il a affirmé que les localités dynamiques comme Dà Nang seront encouragées à innover, expérimenter de nouveaux modèles et promouvoir des initiatives efficaces, qui pourront ensuite être généralisées à l’échelle nationale.

VNA/CVN