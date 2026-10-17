Hanoï

Le dirigeant Tô Lâm offre un banquet en l'honneur du président suisse Guy Parmelin

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse ont offert, dans la soirée du 17 octobre à Hanoï, un banquet solennel en l’honneur du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et de son épouse, en visite officielle au Vietnam. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat global.

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Le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le président suisse Guy Parmelin ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat global entre les deux pays, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le dirigeant Tô Lâm a souligné que la visite du président suisse revêtait une signification particulière alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle constitue une occasion de revenir sur le chemin parcouru ensemble et d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et la Suisse.

Évoquant la Suisse, le dirigeant vietnamien a rappelé l’image d’un pays paisible et accueillant, doté de capacités scientifiques et technologiques et d’un potentiel d’innovation de premier plan dans le monde, ainsi que d’un peuple épris de paix, humaniste et attaché à la solidarité.

Il a notamment évoqué Genève, ville profondément ancrée dans la mémoire du peuple vietnamien. Les Accords de Genève de 1954 ont reconnu les droits nationaux fondamentaux du Vietnam : l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale. Avec la victoire de Diên Biên Phu, ils ont marqué le succès de la résistance contre le colonialisme français et ouvert une nouvelle étape dans la lutte pour la libération nationale. Pour les Vietnamiens, Genève demeure ainsi associée à l’aspiration profonde à vivre en paix et à décider librement de leur avenir.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1971, le Vietnam et la Suisse n’ont cessé de cultiver leur amitié, de consolider leur confiance politique et d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines au bénéfice de leurs peuples. Les progrès réalisés dans le commerce, l’investissement, la coopération au développement et les échanges entre les populations ont permis d’approfondir leurs relations au cours de plus d’un demi-siècle. L’établissement d’un partenariat global en janvier 2025 a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales et traduit la volonté des deux pays de porter leur coopération à un niveau supérieur.

Le dirigeant Tô Lâm a exprimé le souhait de voir les deux pays réaliser de nouvelles avancées dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ouvrir un nouveau chapitre plus prometteur de leur coopération au service du développement commun et contribuer davantage au maintien de la paix et de la stabilité ainsi qu’à la résolution des défis communs. Le développement positif des relations Vietnam-Suisse contribue à la paix et à la prospérité dans le monde, a-t-il souligné.

En réponse, le président suisse Guy Parmelin s’est félicité des résultats fructueux de l’entretien entre les deux parties. Il a affirmé que, depuis 1971, le Vietnam et la Suisse avaient construit une amitié solide, fondée sur le respect mutuel, la confiance et les liens profonds entre leurs peuples.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que le renforcement des relations économiques bilatérales, notamment grâce à la signature prévue de l’accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Vietnam, ouvrirait de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays et rapprocherait davantage leurs économies.

Guy Parmelin a souligné que les bonnes relations ne se construisaient pas spontanément, mais grâce aux efforts conjoints des gouvernements, des entreprises, des organisations et, avant tout, des peuples des deux pays.

Dans la soirée du même jour, le dirigeant Tô Lâm et son épouse, accompagnés de Guy Parmelin et de son épouse, ont également visité la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm et échangé avec des habitants.

VNA/CVN