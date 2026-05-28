Le dirigeant du Parti exhorte à renforcer l'inspection et la supervision au sein du Parti

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, a présidé le 28 mai à Hanoï une séance de travail avec la Commission centrale de contrôle du Parti consacrée au bilan des activités d’inspection et de supervision des cinq premiers mois de 2026 et aux orientations pour la période à venir.

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Selon le rapport présenté lors de la réunion, la Commission centrale de contrôle du Parti a activement contribué, depuis le début de l’année 2026, aux préparatifs du XIVe Congrès national du Parti ainsi qu’aux élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Elle a conseillé le Comité central et le Bureau politique dans l’élaboration de cinq textes visant à perfectionner les règlements relatifs à l’inspection, à la supervision et à la discipline du Parti.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail 2026, la Commission a constitué plusieurs délégations chargées d’enquêter sur des organisations du Parti présentant des signes de violation et a mené des missions de supervision thématique. Elle a également proposé des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs membres du Parti, dont un cas soumis au Comité central et six autres examinés par le Secrétariat.

La Commission a par ailleurs renforcé la réception et le traitement des plaintes, dénonciations et recommandations, notamment via l’application d’identification nationale VNeID, afin de diversifier les canaux d’information et de mettre en place un système d’alerte précoce des violations potentielles.

À cette occasion, Trân Câm Tu a salué les résultats obtenus par la Commission, notamment dans le travail de conseil visant à perfectionner les règlements et mécanismes relatifs à l’inspection, à la supervision et à la discipline du Parti dès le début du mandat. Il a souligné que la mise en œuvre des programmes d’inspection et de supervision du Bureau politique et du Secrétariat pour le XIVe mandat avait été conduite "avec un esprit très résolu", permettant des avancées positives dans le contrôle de l’application des résolutions, directives et conclusions du Comité central.

Selon Trân Câm Tu, les exigences du travail de construction et de rectification du Parti sont désormais plus élevées et plus globales. Les activités d’inspection et de supervision doivent donc être "plus proactives, plus rapides et plus fermes", afin de renforcer le rôle dirigeant du Parti, sa capacité de combat ainsi que le maintien de la discipline interne.

Il a appelé à poursuivre l’application rigoureuse de la Résolution du 2e plénum du Comité central sur le renouvellement et le renforcement de l’efficacité des travaux d’inspection, de supervision et de discipline du Parti, tout en améliorant la qualité des activités des comités du Parti et des commissions de contrôle à tous les échelons, en particulier au niveau de commune et de quartier, ainsi que dans les zones spéciales.

Le permanent du Secrétariat a également demandé à la Commission centrale de contrôle de conseiller rapidement le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat dans l’exécution des missions liées à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, ainsi qu’à l’élaboration de nouveaux textes réglementaires garantissant qualité et respect des délais.

Insistant sur la nécessité de renforcer les contrôles en cas de signes de violations, il a appelé à concentrer les inspections sur les domaines sensibles, complexes et exposés aux risques d’infractions. Il a aussi plaidé pour une supervision continue de la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques du Parti, notamment celles liées à l’objectif de croissance à deux chiffres, à la réforme de l’appareil administratif et au règlement des projets en suspens.

Trân Câm Tu a en outre souligné l’importance de la transformation numérique et de l’application des technologies de l’information dans les activités d’inspection et de supervision, afin d’assurer leur efficacité et la sécurité des données. Il a enfin insisté sur la nécessité de renforcer la formation des cadres chargés du contrôle du Parti, en particulier au niveau local, afin de répondre aux exigences croissantes de décentralisation et de répartition des compétences.

VNA/CVN