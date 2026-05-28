Le Vietnam réaffirme l'importance de son Partenariat stratégique global avec le Japon

Le Vietnam attache toujours une importance primordiale au partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde avec le Japon, a affirmé le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense.

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Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, vendredi 28 mai à Hanoï, le vice-ministre Nguyên Truong Thang, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, a estimé que la coopération bilatérale en matière de défense n’avait cessé de s’étendre, de s’approfondir et devient de plus en plus efficace et concrète ces derniers temps.

Selon lui, les deux pays continuent de maintenir efficacement divers mécanismes de coopération, tels que le dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres. Des résultats positifs ont également été enregistrés dans les domaines de la formation, de l’industrie de défense, du transfert de technologies ainsi que du règlement des conséquences de la guerre.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a suggéré à l’ambassadeur Ito Naoki de continuer à porter une attention particulière à la mise en œuvre des contenus de coopération de défense afin d'obtenir des résultats tangibles. L'accent devrait être mis sur l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et sur le maintien rigoureux des mécanismes de dialogue.

Il a également préconisé une coopération accrue entre les différentes armées, la mise en oeuvre efficace de la lettre d'intention sur la coopération en matière de formation signée en décembre 2025, ainsi que le renforcement des échanges dans les domaines de la médecine militaire, de la cybersécurité, du maintien de la paix de l'ONU et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, tout particulièrement dans le cadre de la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+).

À cette occasion, le vice-ministre de la Défense a officiellement invité les dirigeants du ministère japonais de la Défense, des Forces japonaises d’autodéfense ainsi que les entreprises de défense nippones à participer à la troisième édition du Salon international de la défense du Vietnam prévue en décembre à Hanoï.

Pour sa part, l’ambassadeur Ito Naoki a hautement apprécié les relations de coopération entre le Japon et le Vietnam, précisant que la défense constitue l’un des piliers fondamentaux de ce partenariat.

Le diplomate a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent, dans les temps à venir, leur coordination afin de mettre en œuvre les contenus de coopération convenus, dans le prolongement des acquis de la récente visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, notamment dans le domaine de la défense.

Il a notamment insisté sur les domaines du maintien de la paix de l’ONU, des échanges de délégations de haut niveau et de la formation, afin de contribuer davantage à la promotion du Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre les deux nations.

VNA/CVN