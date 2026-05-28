Le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse entament une visite d’État à Singapour

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|Le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse quittent Bangkok pour une visite d'État à Singapour, le soir du 28 mai.
|Photo : VNA/CVN
Cette visite est effectuée à l’invitation du président singapourien Tharman Shanmugaratnam et de son épouse.
Dans le cadre de son séjour à Singapour, et suite à l'invitation de Bastian Giegerich, directeur général et chef de la direction de l'Institut international d'études stratégiques (IISS), le dirigeant vietnamien Tô Lâm participera au Dialogue de Shangri-La et y prononcera un discours le 29 mai.
VNA/CVN