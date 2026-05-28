Appel à mieux intégrer les politiques ethniques dans les projets de lois et résolutions

Jeudi 28 mai après-midi, au siège de l’Assemblée nationale (AN), le Conseil des affaires ethniques de l’AN du Vietnam a célébré le 65 e anniversaire de sa création (20 avril) et reçu l’Ordre du Travail de première classe.

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Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a remis cette distinction au Conseil des affaires ethniques pour ses contributions remarquables à l’élaboration, à la supervision et à la mise en œuvre des politiques en faveur des minorités ethniques.

Créé il y a 65 ans, le Conseil des affaires ethniques a accompagné l’AN dans les activités législatives, la supervision et la prise de décisions importantes pour le pays. Il a participé à l’examen de centaines de projets de loi afin de garantir les droits et intérêts des minorités ethniques, des zones montagneuses et reculées.

Dans le domaine de la supervision, le Conseil a mené de nombreux programmes consacrés aux politiques foncières, au logement, à l’éducation, à la santé et au développement socio-économique des régions habitées par les minorités ethniques, permettant d’identifier plusieurs insuffisances et de proposer des ajustements au gouvernement et aux ministères concernés.

Le Conseil a également contribué à l’élaboration de grandes orientations nationales, notamment le Programme cible national pour le développement socio-économique des régions montagneuses et des zones peuplées de minorités ethniques.

Dans son discours, le président de l'AN Trân Thanh Mân a salué les contributions du Conseil des affaires ethniques au cours des 65 dernières années. Il a appelé cette institution à continuer de jouer pleinement son rôle d’organe consultatif clé de l’Assemblée nationale dans les questions ethniques, tout en améliorant la qualité des études, des analyses et des prévisions politiques.

Le plus haut législateur a insisté sur la nécessité de mieux intégrer les politiques ethniques dans chaque projet de loi et résolution. Selon lui, les politiques destinées aux régions montagneuses et reculées doivent être concrètes et répondre directement aux besoins essentiels des populations, notamment en matière d’électricité, de routes, d’écoles, de centres de santé, de terres et d’accès à l’eau potable.

Photo : VNA/CVN

Au lieu de se contenter de distribuer des aides, les politiques devraient viser à créer des moyens de subsistance durables, à améliorer le niveau d’éducation, à renforcer l’autonomie et à encourager l’esprit de résilience, d’autosuffisance et l’aspiration à sortir durablement de la pauvreté.

Trân Thanh Mân a par ailleurs demandé de renforcer les activités de supervision, notamment dans la gestion et l’utilisation des ressources destinées aux programmes nationaux et aux politiques de sécurité sociale en faveur des minorités ethniques. Les populations doivent réellement bénéficier des acquis du processus de Renouveau du pays, selon lui.

Il a souligné l’importance de moderniser les méthodes de mise en œuvre des politiques publiques, en favorisant l’intégration des politiques, la gouvernance du développement ainsi que l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

VNA/CVN