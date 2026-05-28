Le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse concluent avec succès leur visite officielle en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne, a quitté Bangkok jeudi soir 28 mai, terminant avec succès sa visite officielle en Thaïlande, avant le début de sa visite d'État à Singapour.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour officiel au Royaume de Thaïlande, le dirigeant Tô Lâm s'est entretenu avec le Premier ministre Anutin Charnvirakul et a eu une entrevue avec le roi et la reine de Thaïlande.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, participé au Forum d’affaires Vietnam - Thaïlande et assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération. En outre, il a reçu le président de l'Association d'amitié Vietnam - Thaïlande ainsi que les dirigeants de grands groupes industriels thaïlandais.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse se sont rendus au site dédié au Président Hô Chi Minh dans la province d'Udon Thani pour y déposer des fleurs et de l'encens. Il a également rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et les représentants de la communauté vietnamienne résidant en Thaïlande.

Lors de l’entretien, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la confiance politique à travers le maintien des échanges de haut niveau et à tous les échelons sur l’ensemble des canaux, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale existants et d’organiser prochainement une réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

En matière de défense et de sécurité, les deux pays ont convenu d’approfondir leur coopération, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité et le trafic de drogue, tout en renforçant la sûreté et la sécurité maritimes.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et leur connectivité économiques dans une logique de complémentarité, avec de nouvelles percées et des avancées qualitatives. Elles visent à porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux de 22 à 25 milliards de dollars, de manière équilibrée et durable, tout en accélérant les procédures d’autorisation et l’ouverture du marché à plusieurs produits agricoles prometteurs.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays se sont engagés à créer des conditions favorables pour leurs communautés respectives établies sur le territoire de l’autre. Ils ont convenu de promouvoir l’enseignement du vietnamien en Thaïlande et du thaïlandais au Vietnam afin de renforcer la compréhension mutuelle. Les deux parties veilleront également à la préservation des sites historiques et culturels liés à leur amitié, notamment des sites commémoratifs dédiés au Président Hô Chi Minh.

En , le Vietnam et la Thaïlande ont confirmé leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et mondiaux. Ils ont souligné l'importance de valoriser le rôle central de l'ASEAN, du renforcement de la solidarité interne, ainsi que de la coopération au sein de l’APEC et des mécanismes de la sous-région du Mékong.

Les deux parties ont réitéré l'importance cruciale du maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation maritime et aérienne, plaidant pour un règlement pacifique des différends fondé sur le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

En conclusion, les deux parties ont convenu d’instruire leurs ministères et secteurs respectifs de mettre en œuvre sans délai les résultats obtenus afin de porter la relation bilatérale vers un développement plus substantiel et efficace dans la période à venir.

VNA/CVN