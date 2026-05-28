Garantir la direction globale du Parti et promouvoir la proactivité des Conseils populaires

Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, a appelé à renforcer la direction globale du Parti tout en accroissant la proactivité des Conseils populaires à tous les niveaux, lors d’une conférence nationale tenue vendredi 28 mai à Hanoï afin de définir les orientations du mandat 2026-2031.

>> Conférence des Conseils populaires pour le déploiement des missions du mandat 2026-2031

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a appelé à garantir la direction globale du Parti, tout en renforçant la proactivité des Conseils populaires à tous les niveaux, lors de la Conférence nationale des Conseils populaires, tenue vendredi 28 mai à Hanoï pour définir les orientations du mandat 2026-2031.

Il a souligné que la conférence revêtait une importance majeure pour fixer les grandes orientations et les priorités des Conseils populaires durant son nouveau mandat.

Revenant sur la période 2021-2026, Trân Câm Tu a estimé que, face aux difficultés liées à la pandémie de COVID-19, aux fluctuations économiques mondiales, aux catastrophes naturelles et aux réformes de l’administration locale, les Conseils populaires ont joué un rôle politique important, favorisant le consensus au sein du Parti et de la population et contribuant au bon fonctionnement du système administratif.

Il a salué les efforts de plusieurs localités ayant mené des changements dans les méthodes de travail des Conseils populaires, avec des activités plus démocratiques, professionnelles et modernes. Les activités de supervision et les séances de questions-réponses ont gagné en efficacité, tandis que la numérisation des activités des Conseils populaires a enregistré des résultats positifs.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, Trân Câm Tu a reconnu et salué les résultats obtenus par les Conseils populaires au cours du mandat écoulé.

Il a toutefois relevé certaines limites, notamment une efficacité inégale des activités de supervision, un suivi insuffisant des recommandations après contrôle et une coordination parfois peu étroite entre les organes concernés.

Selon lui, le mandat 2026-2031 sera décisif pour atteindre les objectifs stratégiques du pays à l’horizon 2030 et 2045, dans un contexte de poursuite du perfectionnement du système politique et administratif.

Trân Câm Tu a insisté sur la nécessité de renforcer davantage le renouvellement des activités des Conseils populaires tout en maintenant la direction globale du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des administrations locales.

Le responsable a également souligné l’importance du contrôle du pouvoir au niveau local, notamment dans le contexte du renforcement de la décentralisation et de l’élargissement des compétences accordées aux collectivités locales.

Les Conseils populaires devraient pleinement exercer leur fonction de supervision des activités des Comités populaires et des organes administratifs ; lutter contre la corruption, le gaspillage et les abus de pouvoir et traiter directement les questions sensibles préoccupant les électeurs.

Trân Câm Tu a appelé à renforcer la qualité des élus des Conseils populaires, qui devraient être proches des habitants, à leur écoute et capables de refléter fidèlement leurs préoccupations auprès des autorités.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la formation de cadres des Conseils populaires, notamment dans les domaines de la supervision, de l’analyse des politiques publiques et de l’application des technologies numériques.

Enfin, Trân Câm Tu s’est déclaré convaincu que les Conseils populaires du mandat 2026-2031 poursuivraient leurs réformes afin d’améliorer leur efficacité et de contribuer au développement prospère et durable du pays.

VNA/CVN