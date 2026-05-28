Canicule : la vigilance orange gagne Paris, réunion interministérielle à Matignon

La vigilance orange canicule a été étendue le 28 mai à Paris et à sa petite couronne face à un épisode de chaleur d'une précocité historique qui pousse l'exécutif à se mobiliser : le Premier ministre doit présider une réunion interministérielle dans l'après-midi alors que son gouvernement est accusé d'impréparation par l'opposition.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Météo-France a porté à 17 le nombre de départements en alerte orange dans son bulletin de 06h00 le 28 mai, dont la capitale, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne en plus de 13 départements de l'Ouest.

La vigilance orange pour canicule sera néanmoins levée à partir du 28 mai au soir dans trois départements de l'Ouest : Manche, Finistère et Côtes-d'Armor.

Trente-et-un départements - de la Charente-Maritime à la Somme ainsi que les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes - sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour les orages jeudi, et 30 - de la Normandie aux Pyrénées - en vigilance jaune canicule, alors même que les candidats au baccalauréat professionnel planchent sur leurs examens.

Prévention

Invitée sur TF1 le 28 mai, la ministre de la Santé a insisté sur la prévention pour éviter des drames.

"La prévention, c'est-à-dire boire de l'eau toute la journée, fermer les volets, faire moins d'activités physiques, manger plus léger, mais manger quand même, s'occuper des personnes fragiles, ça sauve des vies", a insisté Stéphanie Rist.

Sur franceinfo TV, le ministre du Travail a également prôné l'adaptation pour les travailleurs exposés. "La bonne mesure, c'est la prévention. Donc, il vaut mieux ne pas exposer les salariés", a affirmé Jean-Pierre Farandou.

"Les entreprises du BTP n'hésitent pas à arrêter les chantiers quand il fait très chaud. C'est la meilleure décision à prendre, c'est la prévention", a-t-il salué.

Le ministre de l'Éducation, Edouard Geffray, a lui écarté à ce stade toute menace sur les examens, en relevant le 27 mai sur France 2 que "la plupart des épreuves ont lieu le matin".

Photo : AFP/VNA/CVN

Un "plan ministériel de gestion des vagues de chaleur" doit être publié le 28 mai "pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire dans ces conditions", a-t-il indiqué.

L'épisode caniculaire précoce est causé par un "dôme de chaleur" persistant sur l'Europe de l'Ouest, qui bloque l'air chaud venu d'Afrique du Nord.

Ce phénomène météorologique, qui a déjà provoqué plusieurs décès - directement ou indirectement - en France selon le gouvernement, est synonyme de températures supérieures de 10 à 15 degrés aux normales saisonnières.

Pollution à l'ozone

Cette chape de plomb s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'air sur l'Hexagone, qui entraîne des épisodes de pollution critique à l'ozone sur plusieurs régions, comme l'Île-de-France et Rhône-Alpes.

La préfecture de police a d'ailleurs annoncé l'entrée en vigueur en Île-de-France de mesures de restriction, dont la circulation différenciée qui exclut les véhicules les plus polluants, à partir du 28 mai à midi et jusqu'au 30 mai au soir.

Les experts d'Atmo France soulignent le caractère exceptionnel par son étendue géographique d'une telle pollution pour un mois de mai, et aucune amélioration notable n'est attendue avant le week-end.

Face à cette situation, l'effervescence politique monte d'un cran.

Sébastien Lecornu réunira une dizaine de ministres le 28 mai après-midi à Matignon afin de travailler à un "plan d'endurance" pour l'été, abordant l'état des nappes phréatiques, l'accueil du public ou les risques de feux de forêts.

L'écologiste Marine Tondelier s'est dite "effarée par l'impréparation du gouvernement", dénonçant la baisse du Fonds vert et la lenteur des rénovations scolaires.

"Le gouvernement doit sortir de la gestion de crise au coup par coup et prendre des mesures structurantes, en particulier pour adapter les logements et les écoles aux fortes chaleurs", a exhorté de son côté Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat.

Sur le terrain, les collectivités multiplient les mesures d'exception. Des fermetures d'écoles ont été décidées les 28 et 29 mai après-midi à Mont-de-Marsan, les activités de plein air ont été annulées dans la Manche, et des structures d'accueil pour les sans-abri ont ouvert à Nantes et Saint-Nazaire.

AFP/VNA/CVN