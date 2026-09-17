L’expansion provinciale d’Aeon Mall en marche au Vietnam

La hausse du pouvoir d’achat, combinée à l’amélioration des infrastructures et de l’économie locale, incite Aeon Mall à accélérer l’implantation de centres commerciaux au-delà des grandes métropoles.

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Photo : Hoàng Trang/CVN

Lors d’une conférence de presse récemment organisée, Isobe Daisuke, directeur général d’Aeon Mall Vietnam, a souligné que l’entreprise amorçait une nouvelle phase de croissance, caractérisée par une expansion des grandes zones urbaines vers les villes centrales des différentes provinces.

Arrivé au Vietnam en 2013, le groupe a d'abord concentré ses investissements sur Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Cependant, face à la hausse des coûts fonciers dans les mégapoles et à l'ouverture du marché, l'enseigne se tourne désormais vers des localités offrant de solides perspectives de développement.

"Nous allons tirer parti de l’expérience acquise dans les grandes villes pour l’appliquer à mesure que nous nous implantons dans les villes centrales des différentes localités", a déclaré Isobe Daisuke.

Cette stratégie consiste à cibler les zones à fort potentiel de croissance. Thanh Hoa et Ha Long constituent les deux prochaines étapes de ce plan d'expansion. Selon Isobe Daisuke, Thanh Hoa figure parmi les régions les plus peuplées du pays, bénéficiant d'infrastructures de transport en plein essor et d'une dynamique commerciale soutenue. De son côté, Ha Long profite non seulement de son attractivité touristique autour de la célèbre baie, mais aussi d'un développement marquant dans l'industrie, la logistique et l'habitat.

Photo : VNA/CVN

À eux seuls, ces deux projets devraient générer plus de 7.000 emplois directs et indirects. D'après le représentant d’Aeon, ces ouvertures répondent à une logique stratégique visant à étendre le modèle de centre commercial aux territoires dynamiques pour accompagner l'économie locale.

Cette transition vers les provinces répond également aux nouvelles attentes des consommateurs vietnamiens. Tezuka Daisuke, représentant du groupe Aeon et directeur général d’Aeon Vietnam, a rappelé que le pays demeure un marché stratégique pour le plan quinquennal du groupe à l’horizon 2030. Le géant japonais ambitionne ainsi de multiplier par trois la taille de ses opérations sur le sol vietnamien grâce à des investissements massifs.

Rien que cette année, le réseau prévoit d'inaugurer quatre nouveaux centres, alors qu'il n'en comptait que huit fin 2025 après plus de dix ans de présence. "Le groupe nourrit actuellement de grandes attentes à l’égard du marché vietnamien", a affirmé Tezuka Daisuke.

Photos : CTV/CVN

D'après les estimations d'Aeon Mall, Thanh Hoa pourrait attirer près de 10 millions de visiteurs par an, contre environ 7 millions pour Ha Long. À titre de comparaison, l'établissement d'Aeon Mall Hà Dông affiche une fréquentation similaire de 10 millions de visiteurs annuels, se rapprochant des standards japonais où les plus grands sites atteignent 15 millions de clients.

Les performances enregistrées au Vietnam se révèlent ainsi très encourageantes, certains sites affichant même une densité de visiteurs supérieure à celle observée au Japon. Le groupe fait état d'une progression de son activité de l'ordre de 25 à 26% sur un an.

Parallèlement, Aeon applique une stratégie multi-format adaptée aux spécificités de chaque marché. Si les très grands complexes demeurent réservés aux métropoles, des formats de taille intermédiaire sont privilégiés pour les villes de province, aux côtés d'autres modèles plus compacts.

Cette expansion est également portée par la hausse générale des revenus. Bien que le panier moyen des Vietnamiens reste inférieur à celui des Japonais, la vitalité économique et l'essor de la classe moyenne soutiennent la consommation.

Si Hanoï et Hô Chi Minh-Ville conservent leur statut de marchés phares grâce à leur formidable pouvoir d'attraction, les relais de croissance se multiplient désormais en région.

Portée par une population jeune, l’émergence de nouveaux foyers et une génération ultra-connectée, la demande en matière de shopping et de loisirs évolue rapidement. De plus, la faiblesse relative de la grande distribution moderne au Vietnam offre un vaste espace de développement pour de nouveaux centres commerciaux régionaux.

Enfin, l’amélioration des réseaux de transport interconnectés élargit considérablement la zone de chalandise des différents sites. Les dirigeants constatent par exemple que les centres de Hanoï attirent une clientèle importante en provenance directe des provinces voisines telles que Hai Phong, Quang Ninh ou Hai Duong.

Un centre commercial ne dessert plus seulement sa zone immédiate, mais devient un pôle d'attraction régional pour le commerce et les loisirs. C'est pourquoi le Nord du pays continue de représenter une zone prioritaire pour les investissements de la marque.

En août dernier, le distributeur japonais recensait au Vietnam 25 centres commerciaux et grands magasins, 40 supermarchés, 71 enseignes spécialisées ainsi que 182 supérettes, tout en marquant ses débuts dans le secteur pharmaceutique à Hô Chi Minh-Ville.

Thu Huong/CVN