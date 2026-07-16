Le commerce des fruits entre le Vietnam et les États-Unis se développe

Le site spécialisé Fruitnet souligne la progression des exportations agricoles américaines vers le Vietnam au cours des deux dernières années et estime que l'amélioration de l'accès au marché ouvre de nouvelles perspectives pour les exportateurs de fruits.

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Photo : VNA/CVN

D'après un récent rapport du Département américain de l'agriculture (USDA), les États-Unis étaient en 2025 le deuxième fournisseur de produits agricoles du Vietnam, avec des exportations évaluées à 4,7 milliards de dollars, contre moins de 3,5 milliards un an plus tôt. Au dernier trimestre de 2025, ils occupaient également le deuxième rang des fournisseurs de fruits frais du Vietnam, avec une part de marché de 8,3%, derrière la Chine.

Les données publiées par l'USDA montrent que le Vietnam offre un potentiel important pour les exportations américaines de fruits frais, notamment à la faveur des récentes négociations commerciales bilatérales et de l'amélioration des conditions d'accès au marché.

En 2025, les exportations américaines de fruits frais vers le Vietnam ont atteint 91,1 millions de dollars, dont 47,1 millions pour les pommes, 19,6 millions pour les pêches, 17,6 millions pour les raisins et 1,7 million pour les autres fruits frais.

Les récentes avancées dans les discussions commerciales ont également favorisé l'ouverture du marché vietnamien. Le 16 mars dernier, le Vietnam a autorisé l'importation de mandarines en provenance des États américains de Californie et de Floride. Les spécialistes estiment que ce marché pourrait représenter environ 5 millions de dollars pour les exportateurs américains.

Auparavant, le 6 juin 2025, le Département de production et de protection des végétaux (Plant Production and Protection Department - PPPD) avait autorisé l'importation de pêches et de nectarines fraîches de Californie. Le potentiel annuel de ce marché est estimé à 2,5 millions de dollars.

Selon Fruitnet, l'amélioration des indicateurs macroéconomiques du Vietnam, quatrième économie de l'ASEAN, ainsi que la progression des revenus et le développement de l'industrie de transformation soutiennent également la demande de produits importés.

Le rapport de l'USDA souligne enfin que les exportations agricoles américaines vers le Vietnam constituent un secteur en pleine expansion dans les échanges commerciaux bilatéraux. La croissance de la classe moyenne, le développement du commerce de détail moderne et de l'industrie agroalimentaire, ainsi que la confiance croissante des consommateurs vietnamiens dans la qualité et la sécurité des produits américains devraient continuer de soutenir cette dynamique.

VNA/CVN