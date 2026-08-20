Le chemin de fer Chine - Laos : transport de 90 millions de tonnes de marchandises

Le chemin de fer Chine - Laos a transporté plus de 90 millions de tonnes de marchandises depuis sa mise en service, dont plus de 21 millions de tonnes de fret transfrontalier, a annoncé la société China Railway Kunming Group Co., Ltd.

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Photo : VNA/CVN

Au matin du 18 août, la ligne avait assuré plus de 80.000 trajets de trains de marchandises, dont plus de 23.000 trajets transfrontaliers, selon la même source.

Un responsable du centre logistique de Kunming a indiqué que le nombre quotidien de trains de marchandises transfrontaliers avait atteint un pic de 23, tandis que la capacité maximale de chargement par train était passée de 2.000 à 2.800 tonnes.

Mise en service en décembre 2021, cette ligne ferroviaire relie Kunming, en Chine, à Vientiane, au Laos. Elle est progressivement devenue un important axe logistique international, passant d’un simple corridor de transport régional à une liaison majeure pour le commerce transfrontalier.

Les marchandises transportées par cette ligne desservent désormais 19 pays et régions, notamment le Laos, le Myanmar, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour et le Bangladesh. La gamme de produits transportés s’est également considérablement élargie, passant de plus de 10 catégories au début de l’exploitation à plus de 4.000 aujourd’hui.

Depuis la mise en service de la ligne, les autorités ferroviaires chinoises et laotiennes ont renforcé leur coordination dans le transport de marchandises, tout en améliorant les capacités et l’efficacité opérationnelle. Ces efforts ont contribué à soutenir la croissance régulière du commerce transfrontalier.

Au premier semestre 2026, la ligne a acheminé des marchandises d’import-export d’une valeur de 17,17 milliards de yuans (2,53 milliards de dollars), en hausse de 33,8% sur un an.

VNA/CVN