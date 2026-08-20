La dette publique américaine dépasse les 40.000 milliards de dollars

La dette nationale américaine a franchi la barre des 40.000 milliards de dollars américains, selon les données publiées mercredi 19 août par le Département du trésor américain.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces données indiquent que la dette détenue par le public et les créances intra-gouvernementales s'élèvent respectivement à 32.266 milliards et 7.781 milliards de dollars. L'encours total de la dette publique en circulation s'établit ainsi à 40.047 milliards de dollars.

Ce seuil, qui a été atteint plus tôt que prévu, reflète le fait que le gouvernement fédéral américain dépense davantage qu'il ne perçoit, générant ainsi des déficits annuels qui viennent alourdir la dette nationale.

Le gouvernement fédéral a investi des milliers de milliards de dollars pour faire face à la pandémie de COVID-19, avant de procéder à des réductions d'impôts et d'augmenter les dépenses militaires.

La dette fédérale américaine a en conséquence rapidement progressé ces dernières années, suscitant des inquiétudes sur le marché des obligations et entraînant une hausse des rendements des bons du Trésor.

L'augmentation des charges d'intérêts a également contribué à accroître le volume total de la dette américaine.

Un rapport mensuel du Département du trésor a révélé que le gouvernement fédéral avait enregistré un déficit budgétaire de 1.367 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2026, qui a débuté le 1er octobre 2025.

Les charges d'intérêts nettes se sont élevées à 827 milliards de dollars sur cette période, dépassant les dépenses de défense (713 milliards de dollars). Elles ne sont devancées que par les dépenses liées à la sécurité sociale (1.244 milliards de dollars).

La dette du gouvernement fédéral américain avait franchi la barre des 30.000 milliards de dollars en janvier 2022, puis dépassé les 39.000 milliards en mars 2026 et atteint 39.700 milliards en juillet 2026.

Xinhua/VNA/CVN