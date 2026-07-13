Thaïlande : au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar de la banlieue de Bangkok

Un incendie dans un bar de la banlieue de Bangkok, la capitale thaïlandaise, a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés dimanche soir 12 juillet, selon les autorités et une vidéo authentifiée par l'AFP.

>> États-Unis : Los Angeles en état d'urgence pour l'incendie d'un entrepôt

>> Grèce : deux usines en feu après un incendie de forêt

>> Incendie en Espagne : évolution favorable, 6.600 hectares brûlés

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le feu s'est propagé très rapidement, atteignant le plafond. La fumée a probablement été la cause principale des décès", a expliqué à la presse le gouverneur de la ville, Chadchart Sittipunt.

Il a fait état de 27 morts et 63 blessés hospitalisés, dont 22 dans un état critique, précisant qu'une enquête était en cours.

Un certain nombre de victimes ont été retrouvées près de la sortie de secours, laissant penser aux autorités que celle-ci était peut-être bloquée, de même source.

Lundi matin 13 juillet, un journaliste de l'AFP a vu plusieurs sacs mortuaires devant le bar-restaurant sinistré, en périphérie de Bangkok. Des dizaines de personnels des services d'urgence étaient déployés.

"J'ai entendu de grands cris de beaucoup de gens à l'intérieur, c'était le chaos", a raconté Kan Kutirat, touriste laotien. Dans une vidéo qu'il a publiée sur Facebook, authentifiée par l'AFP, on peut voir plusieurs clients, le t-shirt en feu, en train de fuir dans la rue alors que des flammes s'échappent par la porte de l'établiseement.

Kan Kutirat a expliqué qu'il était en train de boire au bar vers 22h00 locales quand il a remarqué que de la fumée s'élevait près de la scène.

"Explosion"

Les musiciens présents ont évoqué "de la fumée s'échappant d'un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion", selon le Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui s'est rendu sur place.

La police thaïlandaise a affirmé sur les réseaux sociaux, vers 02h00 lundi (19h00 GMT dimanche 12 juillet), que l'incendie avait été "maîtrisé".

Dans le bar, qui empestait le plastique brûlé des heures après la catastrophe, un journaliste de l'AFP a pu voir des rangées de tabourets et de bouteilles de bière recouvertes de poussière blanche. La plupart des fenêtres ont explosé.

Un petit groupe de personnes s'est réuni devant le périmètre de sécurité établi par la police, certains encore en pyjama.

En 2022, 25 personnes étaient mortes dans l'incendie d'une discothèque dans la province orientale de Chonburi.

En 2009, un autre club avait pris feu à Bangkok lors du Nouvel An, faisait 67 morts et plus de 200 blessés.

AFP/VNA/CVN