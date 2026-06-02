Économie

Hô Chi Minh-Ville se projette dans le siècle à venir avec une vision de métropole inclusive

Hô Chi Minh-Ville prépare un nouveau cap de développement avec l’élaboration d’un Plan directeur pour la période 2025-2050, porté par une vision à 100 ans visant à bâtir une métropole durable, innovante et tournée vers le bien-être de ses habitants.

>> Hô Chi Minh-Ville accueille une expo de l’électronique et des appareils intelligents

>> Hô Chi Minh-Ville, un pôle d’attraction des investissements directs étrangers

>> Hô Chi Minh-Ville : un hub des investissements étrangers de haute technologie

Présenté lors du colloque scientifique "Planification globale de Hô Chi Minh-Ville - Vision à 100 ans", organisé le 2 juin, ce projet constitue l’un des piliers de la mise en œuvre de la Résolution n°09 du Bureau politique sur le développement de la métropole dans une nouvelle ère. Après la réorganisation administrative récente, la ville couvre désormais plus de 6.700 km², compte plus de 14 millions d’habitants et s’affirme comme l’une des plus grandes agglomérations d’Asie du Sud-Est.

Planifier la métropole de demain

Lors de l’ouverture du colloque, Vo Van Minh, membre du Comité central du Parti communiste, secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste de Hô Chi Minh-Ville et président du Conseil populaire municipal, a souligné que l’élaboration du Plan directeur global revêt une importance stratégique majeure dans le contexte du nouveau développement de la ville.

Selon lui, après la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville est devenue une mégapole de plus de 14 millions d’habitants couvrant un territoire supérieur à 6.700 km². La ville continue de jouer un rôle moteur dans l’économie nationale en contribuant à plus de 23% du PIB du pays et à 30% des recettes budgétaires de l’État.

Dans ce contexte, la planification globale doit permettre de construire un modèle de développement intégré, cohérent et moderne, conciliant organisation spatiale, infrastructures, développement économique et progrès social. Elle doit également contribuer à optimiser l’utilisation des ressources, à améliorer durablement la qualité de vie des habitants, à renforcer la résilience face au changement climatique et à consolider la position de Hô Chi Minh-Ville au sein du Sud-Est vietnamien, du pays et de l’Asie du Sud-Est.

Vo Van Minh a invité les experts, les scientifiques et les représentants du monde économique à concentrer leurs analyses sur quatre orientations stratégiques majeures destinées à guider l’élaboration du Plan directeur de Hô Chi Minh-Ville.

La première concerne la définition d’un cadre de développement socio-économique permettant à la ville de renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Cette stratégie repose sur cinq secteurs prioritaires : les industries de haute technologie, la logistique associée aux ports maritimes et aux plateformes aéroportuaires, le centre financier international, le tourisme et les industries culturelles, ainsi que les domaines de l’éducation, de la santé, de la science et de l’innovation.

La deuxième orientation vise la restructuration de l’espace urbain selon un modèle de mégapole polycentrique, intégrée et durable, capable de valoriser les avantages spécifiques de chaque territoire tout en préservant les patrimoines culturels, historiques et écologiques.

La troisième priorité porte sur le développement d’infrastructures techniques modernes et interconnectées. Elle comprend notamment le renforcement des réseaux de transport régionaux, la connexion des ports maritimes et des aéroports, ainsi que le déploiement d’infrastructures énergétiques, hydrauliques et numériques fondées sur les technologies les plus avancées.

Enfin, la quatrième orientation concerne la gestion durable des ressources naturelles, la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques. La ville entend promouvoir la croissance verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes stratégiques afin d’accroître sa capacité de résilience face aux défis futurs.

Selon Vo Van Minh, les contributions des experts constituent une ressource scientifique précieuse pour élaborer un document de planification à la fois ambitieux, réalisable et porteur d’une vision à long terme, capable d’accompagner le développement durable de Hô Chi Minh-Ville au cours du prochain siècle.

Une ville plus vivable

Selon Sâm Minh Tuân, directeur adjoint de l’Institut national de recherche et de conception urbaine et rurale relevant du ministère de la Construction, le principal défi de la ville ne réside pas dans son potentiel de développement, mais dans sa capacité à restructurer efficacement ses ressources et son espace territorial.

Durant plusieurs décennies, la croissance rapide de Hô Chi Minh-Ville a favorisé une concentration excessive des activités économiques et des services dans le centre urbain historique. Cette situation a entraîné une série de problèmes structurels : congestion chronique, inondations, pollution environnementale, déficit d’espaces verts, pénurie de logements abordables, surcharge des établissements scolaires et hospitaliers ainsi qu’inégalités d’accès aux services publics.

Afin de remédier à ces déséquilibres, le projet de planification préconise une organisation urbaine polycentrique. Les futurs pôles de développement devront intégrer simultanément emplois, logements, établissements scolaires, hôpitaux, équipements culturels et sportifs, espaces publics et services urbains, afin de limiter les déplacements quotidiens vers le centre-ville.

L’un des changements majeurs consiste à répartir les infrastructures sociales selon les bassins de vie et les polarités urbaines plutôt qu’à les concentrer dans le noyau central. Les réseaux de santé de proximité, les hôpitaux spécialisés, les établissements d’enseignement général et supérieur, les centres de formation professionnelle, les équipements culturels, les logements sociaux et les logements destinés aux travailleurs seront implantés au plus près des populations.

Face aux défis démographiques

Le plan directeur accorde également une attention particulière aux évolutions démographiques attendues au cours des prochaines décennies. La ville devra répondre simultanément à l’augmentation de la population, aux flux migratoires liés au travail, aux besoins des experts internationaux, à l’installation des jeunes ménages et au vieillissement progressif de la population.

Dans cette perspective, les autorités prévoient de développer une offre diversifiée de logements accessibles financièrement, de renforcer les programmes de logements ouvriers et de promouvoir des quartiers adaptés aux personnes âgées. Le réseau de soins communautaires, les services d’accompagnement de longue durée et les infrastructures sanitaires de proximité feront également partie des priorités.

Le principe d’équité urbaine occupe une place centrale dans la stratégie. Celle-ci sera évaluée à travers plusieurs indicateurs : distance d’accès aux services publics, coût des déplacements, qualité du logement, accès aux établissements de santé et d’éducation, disponibilité des espaces publics et couverture numérique.

Pour le Dr. Trân Du Lịch, ancien vice-président de la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville, une planification moderne ne doit pas seulement déterminer les infrastructures à construire, mais surtout définir la place que la métropole occupera dans les réseaux urbains mondiaux au cours des 25, 50 et 100 prochaines années.

Conformément aux orientations de la Résolution n°09, la ville vise un taux de croissance moyen du produit régional brut (GRDP) de 10% par an entre 2026 et 2045. Les objectifs fixés sont particulièrement ambitieux : un revenu régional par habitant de 75.000 dollars américains, un indice de développement humain (IDH) de 0,9 et l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

Pour la période 2046-2075, la croissance économique devrait se maintenir à environ 6% par an, tandis que le revenu par habitant atteindrait 100.000 dollars et que l’IDH dépasserait durablement le seuil de 0,9.

La stratégie économique repose sur cinq piliers prioritaires : l’industrie de haute technologie, la logistique associée aux ports maritimes, aux aéroports et aux zones franches, le développement d’un centre financier international, le tourisme et les industries culturelles, ainsi que les secteurs de l’éducation, de la santé, de la science et de l’innovation.

Ambition d’une métropole maritime

L’architecte Trân Ngoc Chinh, ancien vice-ministre de la Construction, estime que le futur de Hô Chi Minh-Ville doit être pensé comme celui d’une métropole maritime de dimension internationale.

Avec une superficie dépassant 6.700 km² et plus de 300 km de façade maritime, la ville ne peut être envisagée indépendamment de son environnement régional. La planification devra renforcer les liens avec le delta du Mékong, le Centre-Sud côtier, les Hauts plateaux du Centre ainsi qu’avec les grands corridors économiques nationaux et internationaux.

Les relations stratégiques avec la Mer Orientale, le Pacifique, l’océan Indien et les principaux points d’entrée du commerce international devront être pleinement intégrées dans la vision de développement. Dans cette perspective, les infrastructures de transport et les réseaux techniques constitueront l’ossature de la future organisation territoriale.

Selon les projections du projet de planification, la population de Hô Chi Minh-Ville devrait atteindre entre 20 et 22 millions d’habitants à l’horizon 2050. Le produit régional brut pourrait atteindre environ 1.200 milliards de dollars américains, tandis que les surfaces urbanisées s’étendraient entre 290.000 et 320.000 ha.

L’objectif est de faire entrer la métropole dans le groupe des cent villes offrant la meilleure qualité de vie au monde. Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre majeur de l’économie, de la finance, du commerce, des services, de la logistique, du tourisme, de l’éducation, de la santé, de la recherche scientifique et de l’innovation à l’échelle de l’Asie-Pacifique.

Le modèle retenu repose sur une mégapole polycentrique structurée autour de plusieurs centres urbains complémentaires, reliés par des corridors de développement et soutenus par des infrastructures modernes, une gouvernance intelligente et une forte capacité d’adaptation aux changements climatiques.

À l’horizon du prochain siècle, Hô Chi Minh-Ville aspire à devenir l’une des métropoles les plus durables, innovantes et agréables à vivre de la région Asie-Pacifique, conciliant croissance économique, protection de l’environnement, justice sociale et préservation de son identité culturelle.

Texte et photos : Quang Châu /CVN