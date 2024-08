L'Arabie saoudite accueillera un sommet mondial sur l'IA pour stimuler l'innovation

L'Arabie saoudite s'apprête à accueillir du 10 au 12 septembre la troisième édition du Sommet mondial de l'IA, dans le but d'agir en tant que leader mondial en intelligence artificielle (IA) et de souligner le rôle des gouvernements dans l'utilisation de l'IA pour la croissance économique, a rapporté mardi 27 août l'Agence de presse saoudienne (SPA).

>> Intel licencie 15% de ses employés pour réduire ses coûts

>> Articles "bidon" : l'IA s'immisce dans des publications scientifiques

>> Une potentielle loi californienne sur l'IA divise la Silicon Valley

Photo : CTV/CVN

Le sommet, placé sous le thème "Exploiter l'IA pour le bien de l'humanité", se tiendra à Riyad. Il abordera des sujets tels que le développement éthique de l'IA et ses applications dans la vie urbaine, en se concentrant sur les transports, la conception urbaine, la santé mentale et la gestion des ressources. Il s'intéressera également au rôle de l'IA dans la gouvernance, selon la SPA.

"Le sommet explorera les capacités actuelles de l'IA, son avenir et les limites éthiques que nous devons établir pour garantir son impact bénéfique sur la société", a déclaré Abdoullah ben Sharaf Alghamdi, président de l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle, l'organisateur de l'événement.

Le sommet réunira plus de 300 experts et intervenants de 100 pays et comprendra plus de 120 sessions interactives et ateliers, qui exploreront divers aspects de l'IA, y compris l'IA générative et son intégration dans les villes intelligentes, selon l'organisateur.

Xinhua/VNA/CVN