L’APEC renforce sa coopération énergétique face aux défis de la transition verte

Réunis à Pékin pour la 16 e Réunion des ministres de l’Énergie de l’APEC, les participants ont adopté une déclaration commune ainsi que trois documents consensuels visant à renforcer la coopération régionale, accélérer la transition vers les énergies propres et consolider la sécurité énergétique. La réunion a également défini de nouveaux engagements dans plusieurs domaines liés à l’énergie.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces textes comprennent la Vision et le Plan d’action de l’APEC pour une énergie de haute qualité et inclusive, les Recommandations de politique de l’APEC sur le renforcement des synergies entre l’intelligence artificielle et l’énergie (2026-2030), ainsi que les Principes non contraignants de l’APEC visant à promouvoir les synergies en matière de sécurité énergétique. Par ailleurs, la réunion a présenté cinq engagements volontaires proposés par l’économie hôte.

"Cette déclaration commune reflète l’esprit d’un véritable multilatéralisme et propose une approche portant la marque de la région Asie-Pacifique face aux enjeux énergétiques mondiaux, à l’heure où le monde traverse une période marquée par les bouleversements et les incertitudes", a souligné Wang Hongzhi, président de la 16e Réunion des ministres de l’Énergie de l’APEC et directeur de l’Administration nationale de l’énergie de Chine.

Le marché international de l’énergie connaît actuellement de fortes turbulences, tandis que les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles se multiplient, alimentant des inquiétudes croissantes quant à la sécurité énergétique.

Dans le même temps, le rythme de la transition verte et de l’évolution vers une économie à faibles émissions de carbone demeure inégal selon les régions, ce qui souligne l’urgence de renforcer l’efficacité de la gouvernance énergétique mondiale.

Les économies membres de l’APEC représentent plus de 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial et près de 60% de la demande énergétique de la planète, faisant de la région un acteur central du paysage énergétique mondial.

L’adoption de cette déclaration par les économies membres, sur la base du consensus et dans l’esprit de "rechercher les points de convergence tout en mettant de côté les divergences", constitue une illustration concrète et forte du multilatéralisme en action.

Trois priorités du Vietnam pour la transition énergétique

Photo : VNA/CVN

"Le Vietnam définit trois priorités dans le domaine de l’énergie. Premièrement, renforcer la sécurité énergétique et la résilience du système énergétique. Deuxièmement, accélérer une transition vers des énergies propres qui soit à la fois rapide et équitable. Troisièmement, promouvoir l’innovation, les investissements et l’interconnexion régionale", a déclaré Tang Thê Hùng, chef de la délégation vietnamienne et directeur adjoint de l’Autorité de l’électricité (ministère de l’Industrie et du Commerce).

M. Hùng a également souligné le rôle déterminant de l’APEC. Selon lui, la région Asie-Pacifique occupe une position centrale dans la transition économique et énergétique mondiale. Les économies y sont étroitement interdépendantes, tandis que la sécurité énergétique est de plus en plus influencée par des facteurs dépassant les frontières nationales.

Dans ce contexte, l’APEC peut servir de plateforme de coopération concrète afin de renforcer la confiance, de partager les expériences, de faciliter les investissements et d’accroître la résilience de la région. Pour concrétiser cette ambition, le Vietnam encourage les économies membres à concentrer leur coopération sur trois axes prioritaires.

Premièrement, partager les expériences en matière de politiques publiques et les meilleures pratiques, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la modernisation des réseaux électriques.

Deuxièmement, promouvoir l’interconnexion régionale et les investissements, en mobilisant des financements publics et privés au service d’infrastructures énergétiques résilientes et à faibles émissions de carbone.

Troisièmement, garantir une transition inclusive afin que les économies en développement et les communautés les plus vulnérables puissent accéder à une énergie abordable et bénéficier des nouvelles technologies.

"Le Vietnam est prêt à coopérer avec les économies de l’APEC pour bâtir une communauté énergétique sûre, innovante, interconnectée, durable et inclusive", a souligné Tang Thê Hùng.

Vân Anh/CVN