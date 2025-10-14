L'ancien président français Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé

Selon Le Figaro , M. Sarkozy a été convoqué lundi 13 octobre par le Parquet national financier pour prendre connaissance des modalités de son incarcération.

>> Pakistan : annulation d'une condamnation pour un ancien Premier ministre

>> Une autre condamnation annulée pour l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette convocation intervient après sa condamnation à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du procès libyen.

Bien qu'il ait fait immédiatement appel de sa condamnation, réaffirmant son innocence, M. Sarkozy n'échappera pas à la case prison. En vertu de l'exécution provisoire, ce recours n'est pas suspensif. L'audience en appel devrait se tenir en mars 2026 devant la treizième chambre correctionnelle de la cour d'appel.

L'affaire remonte à 2012 lorsque le média français Mediapart avait publié un document attestant de financements libyens pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

En avril 2013, le Parquet de Paris a ouvert une enquête concernant l'ex-président en raison de soupçons de corruption dans le cadre du financement de sa campagne présidentielle de 2007, et notamment de fonds provenant de la famille du dirigeant libyen de l'époque, Moammar Kadhafi.

Le 25 septembre, M. Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.

Xinhua/VNA/CVN