Société

Lancement du concours "50 ans de la ville en moi 1976-2026"

Le 19 mai au matin, le journal Dân tri , en coordination avec le Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a officiellement lancé le concours "50 ans de la ville en moi 1976-2026" au sein du lycée Lê Quy Dôn. L’événement s’est tenu à l’occasion du 136 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), en présence de représentants des autorités centrales, de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, de responsables du secteur éducatif, ainsi que de nombreux enseignants, élèves et étudiants.

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Le concours est organisé en vue du 50e anniversaire de la résolution adoptée le 2 juillet 1976 par l’Assemblée nationale vietnamienne de la VIe législature, officialisant le changement de nom de Saïgon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville, en hommage au Président Hô Chi Minh. Cette résolution historique, promulguée par Trường Chinh, a marqué une nouvelle étape dans le développement et la reconstruction de la plus grande métropole du pays après la réunification nationale.

Au-delà d’une simple activité commémorative, le concours porte une forte dimension éducative. Il vise à aider les jeunes générations à mieux comprendre l’histoire de Hô Chi Minh-Ville, son parcours de développement, ainsi que les valeurs culturelles et humaines qui ont façonné la ville au fil des décennies. Le programme constitue également un espace d’échange où élèves, étudiants, enseignants et citoyens peuvent partager leurs souvenirs, leurs expériences et leurs aspirations pour l’avenir de cette ville portant le nom de Hô Chi Minh.

Dans le cadre du lancement, un échange intitulé "50 ans de la ville en moi - Mémoire, fierté et aspirations" a réuni le Héros des Forces armées populaires du Vietnam, Tu Cang, et la dauphine de Miss Vietnam 2020, Phạm Ngọc Phuong Anh. Les récits sur le Saïgon en temps de guerre, les années d’activités clandestines au cœur de la ville et l’image d’une métropole moderne et dynamique ont profondément marqué les participants.

Selon le comité d’organisation, le concours poursuit quatre objectifs majeurs : raviver la mémoire historique, renforcer la fierté citoyenne, encourager les aspirations vers l’avenir et diffuser les valeurs positives d’une ville créative, dynamique et humaine.

Le concours s’adresse aux élèves, étudiants, enseignants, cadres de l’éducation ainsi qu’à toute personne attachée à Hô Chi Minh-Ville. Les participants peuvent concourir individuellement ou en groupe de cinq membres maximum.

Le programme comprend deux volets. Le premier consiste en un questionnaire en ligne intitulé "Le parcours de 50 ans", consacré aux grandes étapes historiques de la ville depuis le 2 juillet 1976. Le second porte sur la création d’œuvres sous diverses formes : articles, photographies, infographies ou vidéos.

Pour les productions écrites, les candidats peuvent choisir différents genres journalistiques ou littéraires tels que récits, reportages, chroniques ou articles de réflexion, dans une limite de 1.500 mots. Dans la catégorie multimédia, les organisateurs encouragent particulièrement les vidéos courtes de 45 à 90 secondes proposant un regard créatif, moderne et émotionnel sur la ville.

Les œuvres soumises doivent être inédites et ne pas avoir été récompensées ni publiées auparavant sur d'autres médias ou sur les réseaux sociaux.

Le concours sera déployé à l’échelle de tout Hô Chi Minh-Ville et devrait toucher plus de 3.500 établissements éducatifs, plus de 100.000 enseignants et cadres pédagogiques ainsi que plus de deux millions d’élèves et d’étudiants.

Les candidatures sont ouvertes du 19 mai au 15 juin. La phase finale d’évaluation se déroulera du 15 au 25 juin, tandis que la cérémonie de remise des prix est prévue entre le 26 juin et le 2 juillet 2026, à l’occasion du 50e anniversaire du changement de nom de Saïgon - Gia Dinh en Ville Hô Chi Minh.

La valeur totale des récompenses devrait atteindre 572 millions de dôngs, comprenant 105 prix individuels ou collectifs et 10 prix destinés aux établissements participants.

Les candidats peuvent déposer leurs œuvres sur le site officiel du concours : https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn/

Texte et photos : Quang Châu/CVN