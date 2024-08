La Bourse de Paris commence prudemment la semaine

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 avançait de 17,44 points à 7.286,90 points vers 09H25.

La semaine passée, l'indice avait légèrement progressé de 0,25% à l'issue de cinq séances à haute volatilité en raison de craintes de récession aux États-Unis et de la liquidation d'opérations spéculatives sur le yen.

Après une série d'indicateurs un peu contradictoires concernant la dynamique économique aux États-Unis, les investisseurs attendent désormais les chiffres de l'indice d'inflation IPC qui seront publiés mercredi 14 août, précédés par les prix à la production (PPI) mardi.

La prévision médiane de Briefing.com table sur une petite remontée de l'inflation mensuelle aux États-Unis à +0,2% en juillet contre -0,1% en juin.

Ces chiffres d'inflation "joueront un rôle clé dans la décision sur la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine", rappelle Jochen Stanzl, chez CMC Markets.

Les investisseurs craignent que les mesures de la banque centrale américaine pour ramener l'inflation sous contrôle aient poussé l'économie américaine en récession et s'attendent désormais à trois baisses des taux directeurs d'ici la fin de l'année, dont un premier abaissement dès septembre.

Mais samedi 10 août, Michelle Bowman, membre votant du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), a estimé que l'inflation aux Etats-Unis reste encore à un niveau "trop" élevé, par rapport à la cible de 2% de la Fed, malgré les progrès réalisés ces derniers mois.

"Je reste prudente quant à mon approche concernant les ajustements de notre position actuelle" en termes de politique monétaire, a ajouté Mme Bowman.

Autre indicateur attendu cette semaine: les ventes au détail de juillet aux États-Unis seront divulguées jeudi 15 août et donneront une indication sur la santé du consommateur américain.

Un chiffre très bas pourrait replonger les marchés dans leurs inquiétudes de voir l'économie américaine tomber en récession.

En définitive, Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, s'attend à de la prudence de la part des investisseurs cette semaine, car de nouvelles phases d'instabilité et de volatilité ne sont pas exclues, "en particulier à l'approche des données clés sur l'inflation américaine et du fait que la mi-août est généralement caractérisée par une liquidité beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée".

AFP/VNA/CVN