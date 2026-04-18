Une visite réussie qui ouvre une nouvelle phase des relations Vietnam - Chine

La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, du 14 au 17 avril, s’est achevée avec succès.

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Photo : VNA/CVN

Elle marque une nouvelle étape, ouvrant une nouvelle phase de développement du partenariat de coopération stratégique global et de la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique.

Il s’agit de la première visite à l’étranger du dirigeant Tô Lâm après la consolidation des postes de direction de l’État par l’Assemblée nationale de la XVIe législature, à la suite du succès du XIVe Congrès du PCV et des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, illustrant la grande importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations de bon voisinage traditionnelles.

Au cours de cette visite, Tô Lâm, son épouse et la délégation ont mené de nombreuses activités importantes, traduisant la volonté commune des deux parties de renforcer la connectivité stratégique et d’approfondir la coopération bilatérale.

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Les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États ont souligné la nécessité de renforcer la confiance stratégique, la connectivité des politiques, du commerce, des infrastructures et de l’énergie, afin d’élever davantage les relations bilatérales dans la nouvelle phase, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, les deux dirigeants Tô Lâm et Xi Jinping ont officiellement lancé l’"Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027.

Dans le cadre de la visite, les deux parties ont publié une déclaration conjointe, convenant d’accélérer la connectivité des infrastructures ferroviaires, routières et des postes-frontières, et de faire de la coopération ferroviaire un nouveau point fort de la coopération stratégique entre les deux pays.

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Les deux parties ont également signé 32 accords de coopération couvrant de nombreux domaines, notamment les relations entre Partis, la sécurité, la justice, l’économie, le ferroviaire, le commerce agricole, les chaînes de production et d’approvisionnement, les douanes, la science et la technologie, ainsi que les échanges locaux.

Lors d’une allocution à l’Université Tsinghua, le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine constitue une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.

Il s’agit d’une position constante, d’un choix fondé sur les intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays, conforme aux aspirations de leurs peuples et revêtant une importance majeure pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement, tant dans la région qu’à l’échelle mondiale.

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Le dirigeant vietnamien a également souligné l’importance des échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes et les populations frontalières, en tant que passerelle essentielle pour renforcer l’amitié bilatérale.

La visite d’État de Tô Lâm en Chine a ainsi été un succès, générant des résultats significatifs et contribuant à porter les relations Vietnam - Chine à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN