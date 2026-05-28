La vague de chaleur en Europe, "rappel brutal" du changement climatique

La vague de chaleur qui frappe actuellement une partie de l'Europe, dont la France, représente un "rappel brutal" des conséquences du changement climatique, a estimé le 27 mai le responsable de l'ONU Climat, en soulignant la nécessité d'accélérer vers les énergies propres.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette dernière vague de chaleur en Europe est un rappel brutal des conséquences en spirale de la crise climatique, tant humains qu'économiques. Le principal responsable en est la dépendance du monde à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi qu'à la destruction des forêts", a dit Simon Stiell.

Sous l'effet d'un "dôme de chaleur" persistant, la France connaît des températures inédites pour cette période de l'année. Météo-France a relevé le 26 mai un nouveau record mensuel de température à l'échelle du pays, avec un indicateur thermique national consolidé à 24,9°C.

Le Royaume-Uni a aussi battu le 26 mai un nouveau record de la journée la plus chaude jamais enregistrée au mois de mai.

En Inde, une vague de chaleur persiste avec un pic à 47,4°C degrés relevé le 26 mai à Banda, une ville du Nord dans l'Uttar Pradesh, et le gouvernement appelle à économiser de l'eau.

Le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) appelle encore à "se défaire bien plus rapidement de la dépendance aux énergies fossiles" et "investir davantage dans le renforcement de la résilience face aux impacts climatiques".

AFP/VNA/CVN