L'Europe de l'Ouest vit une nouvelle journée de chaleur inédite

De l'Angleterre à l'Italie, une partie de l'Europe vit mardi 26 mai une nouvelle journée de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, qui bouscule les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite que les autres.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Royaume-Uni a battu son record historique de température pour un mois de mai, avec 35°C enregistrés à Londres mardi 26 mai. Et sur le continent, Météo-France a averti que l'on pourrait atteindre localement des températures exceptionnelles de "38°C voire 39°C" dans le pays ces prochains jours, soulignant combien cet épisode de chaleur précoce, 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison, était "exceptionnel, historique et inédit".

Les températures se sont envolées au-dessus de 30°C pendant le week-end de la Pentecôte, en raison de la présence sur la France et sur toute l'Europe de l'Ouest d'un "dôme de chaleur", zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord, et Météo-France n'attend pas de vrai répit avant dimanche.

"On reçoit énormément de personnes âgées en déshydratation", dit à l'AFP Katou Blaise, 57 ans, une aide-soignante aux urgences de l'hôpital de Rennes, dans l'Ouest de la France, se plaignant d'un manque de moyens matériels.

Malgré les mises en garde des autorités, la canicule apporte son lot de décès et de noyades, et pas uniquement parmi les personnes âgées, particulièrement vulnérables.

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Quatre adolescents sont morts noyés au Royaume-Uni depuis dimanche, ont indiqué mardi 26 mai les autorités locales des régions concernées, vraisemblablement alors qu'ils tentaient de se rafraîchir.

Un sexagénaire est par ailleurs mort en voulant porter secours à des proches en difficulté qui se baignaient sur une plage de Cornouailles, selon des médias britanniques.

Les autorités françaises ont de leur côté recensé mardi matin "sept décès" liés à l'épisode dont "au moins cinq noyades". Deux personnes ont perdu la vie emportées par le courant sur la côte atlantique, alors que beaucoup de plages n'ont pas encore de surveillants de baignade comme en été, et deux autres sont mortes en faisant du sport, selon le gouvernement.

Mortalité prévisible

"Malheureusement nous savons que les températures que nous avons atteintes aujourd'hui, avec près de 35°C à Londres, vont probablement avoir tué des centaines de personnes dans le pays", avertit Bob Ward, un expert de l'Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l'environnement.

Il souligne qu'en dépit des précédents, l'habitat comme les infrastructures restent inadaptés.

En France, plusieurs villes ont renforcé leurs dispositifs face aux fortes chaleurs : à Tours (Ouest) ou Paris, certains parcs seront ouverts la nuit "pour "offrir des espaces de fraîcheur" supplémentaires notamment.

"Je travaille en cuisine, donc c'est atroce", témoigne mardi 26 mai à Londres Renata Stankeviciute, 43 ans, Lituanienne vivant en Angleterre, espérant que "dans quelques jours, on aura de nouveau froid".

"C'est étouffant, on n'arrive pas à respirer", confie de son côté, à Rennes, Abdel (il n'a pas voulu donner son nom de famille), intérimaire dans les travaux publics, qui a débuté sa journée à 7 heures et dit n'avoir "pas arrêté de boire".

"Si vous n'êtes pas inquiet à propos du réchauffement climatique, vous devez être sourd et aveugle à la fois, non ?", interroge pour sa part Philippe Bignens, 56 ans, touriste suisse travaillant dans l'assurance.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations.

Vigilance étendue

Conséquence de ce "dôme de chaleur", le mercure était monté pour la première fois jusqu'à 34,8°C dès lundi à Kew Gardens, parc botanique du sud-ouest de Londres. Il a ainsi dépassé de 2°C le précédent record pour un mois de mai, qui remontait à 1944, loin des 17 ou 18°C correspondant aux normales.

"Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été", a souligné le Met Office, qui ne s'attend lui non plus à un retour autour des 20°C avant la fin de semaine.

L'Irlande a également atteint des températures inédites en mai avec 28,8°C dans le Sud.

En France, l'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne à l'échelle du pays, a atteint un nouveau record pour un mois de mai, à 24,8°C. Lundi 25 mai, il était de 24,6°C, déjà un record.

La vigilance orange canicule, le deuxième niveau d'alerte sur trois, a été déclaré dans le pays pour huit départements de l'ouest, du jamais vu si tôt dans l'année. Elle concernera 13 départements à partir de mercredi 27 mai.

Pollution

Certains agriculteurs ou arboriculteurs ont avancé certaines récoltes et les vignerons s'attendent à des vendanges précoces.

"On a des vendanges qui seront début août dans certains endroits," estime Bernard Farges, président d'une organisation française du vin.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu présidera jeudi 28 mai une réunion interministérielle sur cette canicule qui fait craindre par ailleurs une pollution à l'ozone.

À Paris, la température a dépassé lundi 33°C sur les courts de tennis de Roland-Garros. Le regard dans le vide et le visage en sueur, le Norvégien Casper Ruud, victime d'un coup de chaud, a demandé à recevoir des soins au début du 4e set, avant de se qualifier pour le 2e tour du tournoi.

En Espagne, les services météorologiques prévoient des "nuits tropicales généralisées" dans le Sud-Ouest à partir de mercredi 27 mai et un pic entre mercredi 27 mai et vendredi 29 mai avec des maximales de 36-38°C.

En Italie, dans la région du Latium, qui comprend Rome, une réglementation limitant le travail "avec exposition prolongée au soleil" entre 12h30 et 16h00 a été adoptée lundi 25 mai. En vigueur jusqu'au 15 septembre, cette règle avait été mise en place l'an dernier le 30 mai.

Un rapport publié fin avril par le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) rappelait que depuis les années 1980, "l'Europe s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale" et que les "vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et graves" sur au moins 95% du territoire européen.

AFP/VNA/CVN