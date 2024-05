La Thaïlande prête à des mesures de restructuration de la dette

Le ministre thaïlandais des Finances, Pichai Chunhavajira, a déclaré le 28 mai qu'un ensemble de mesures de relance à court terme avait été préparé par le ministère, visant à augmenter le revenu disponible grâce à la restructuration de la dette des banques publiques et privées de Thaïlande a déjà adhéré à cette idée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces mesures aideront les gens à avoir plus d'argent en poche pour dépenser, a-t-il déclaré, élaborant une approche consistant à réduire le fardeau du remboursement de la dette et à prolonger la période de remboursement, ce avec lequel la banque centrale est d'accord.

Par ailleurs, le vice-ministre des Finances, Julapun Amornvivat, a déclaré que le ministère envisageait d'utiliser des fonds hors budget pour éviter un fardeau budgétaire. Le ministère estime que 10 milliards de THB (270 millions d'USD) pourront être retirés de ces fonds, qui totalisent environ 1.000 milliards de THB.

Plus tôt, le Premier ministre Srettha Thavisin a convoqué une réunion avec les ministres en charge de l'économie à la suite du Conseil national de développement économique et social (NESDC) faisant état d'une croissance de 1,5% sur un an pour le premier trimestre.

Le NESDC s'attend à une croissance du PIB de 2 à 3% cette année, légèrement inférieure à sa prévision précédente de 2,2 à 3,2%.

La croissance thaïlandaise au premier trimestre a été à la traîne par rapport à celle de ses pairs régionaux, les Philippines et le Vietnam étant en tête avec 5,7% chacun, suivis de l'Indonésie (5,1%), de la Malaisie (4,2%) et de Singapour (2,7%).

VNA/CVN