Bruxelles

Une centaine de producteurs manifestent pour appeler à un revenu équitable

Les manifestants se sont rassemblés lundi 27 mai à la Place Luxembourg à Bruxelles, devant le Parlement européen, qui était aussi le point de départ de la marche en direction du rond-point Shuman.

Les manifestants, venus d'Allemagne, de Belgique, de France, d'Italie, du Danemark et de Lettonie, dénoncent la baisse des prix du lait et la hausse des coûts de production, qui menacent, selon eux, leur survie.

Leur principale revendication est une loi européenne interdisant la vente de produits laitiers à des prix inférieurs aux coûts de production.

Actuellement, en moyenne dans les pays européens, un litre de lait est payé 40 centimes, mais coûte 50 centimes à produire. Cette situation met en péril la survie des producteurs laitiers, qui demandent un prix juste pour couvrir leurs coûts de production.

"L'idée est d'alerter sur le prix du lait qui n'est pas assez élevé, qui ne couvre pas les coûts de production et qui ne nous permet pas de vivre dignement de notre métier", a déclaré Jean-Luc Pruvot, éleveur laitier à Parfondeval dans l'Aisne en France et président de "Le lait équitable FaireFrance".

D'après le producteur laitier danois Kjartan Poulsen, président de l'Association de producteurs laitiers européens (European Milk Board), c'est depuis plus de 15 ans qu'ils n'ont pas de revenus équitables comparés aux coûts de production. "L'argent dans la chaîne de valeur n'est pas distribué de manière équitable", a-t-il estimé.

Les manifestants ont également souligné l'importance du bien-être animal et appelé à une autre Commission paritaire. Ils ont demandé à l'Union européenne de prendre des mesures sur les coûts de production élevés et de soutenir les produits qui rémunèrent correctement les agriculteurs. Leur combat vise à assurer la durabilité du secteur et à garantir un avenir équitable pour les producteurs laitiers européens, ont-ils réaffirmé.

