La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

Le gouvernement thaïlandais renforce ses mesures d’adaptation après que plusieurs organismes climatiques internationaux ont averti d’un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño affectant le pays de la mi-2026 au début de 2027, avec une intensité maximale attendue vers la fin de cette année.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les dernières évaluations de l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), de l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), les modèles climatiques indiquent qu’El Niño pourrait atteindre son pic entre novembre 2026 et janvier 2027, augmentant ainsi les risques de sécheresse et leurs répercussions sur la production agricole, les ressources en eau ainsi que les activités socio-économiques.

Face à cette situation, le gouvernement thaïlandais considère la lutte contre le changement climatique et la prévention des catastrophes naturelles comme l’une de ses priorités majeures. Son plan d’action met l’accent sur la gestion des ressources hydriques, la mise en place d’un système national d’assurance contre les catastrophes, la promotion de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique.

Selon le Département du changement climatique et de l’environnement (DCCE), entre juin 2026 et janvier 2027, de nombreuses régions du pays pourraient enregistrer des précipitations inférieures à la moyenne pluriannuelle. Les températures moyennes à l’échelle nationale devraient rester supérieures aux normales saisonnières, rendant l’hiver 2026-2027 plus doux que celui de l’année précédente.

Selon les autorités thaïlandaises, les outils de prévision et les données climatiques actuellement en cours d’amélioration. Le renforcement des capacités de prévision permettra au pays de passer d’une gestion réactive à une approche préventive face aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent sous l’effet du changement climatique.

VNA/CVN