La Thaïlande reconsidère la taxe touristique

Photo : Bangkokpost/CVN

Alors que le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin s'est engagé à faire de 2025 une année charnière pour le tourisme, le secrétaire général de la Fédération des associations touristiques thaïlandaises (Fetta), Adith Chairattananon, a déclaré qu'un livre blanc que la Fédération présentera au gouvernement inclura des solutions pour empêcher le tourisme, que l’on voyait en Thaïlande avant la pandémie.

Selon Adith, Chairattananon avec une projection de 40 millions de touristes, les principales destinations thaïlandaises comme Phuket, Samui et Pattaya sont sur le point de faire face au surtourisme.

Durant la haute saison, Phuket a déjà connu des embouteillages et des pénuries d'eau, tandis que son aéroport international manquait de créneaux disponibles pour les compagnies aériennes, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que l'une des stratégies clés consiste à attirer les touristes des principaux pôles vers les villes secondaires du pays qui offrent de nombreuses attractions potentielles et un espace pour accueillir un flux important de touristes.

Il devrait y avoir des incitations pour les compagnies aériennes désireuses d'opérer des vols directs vers les aéroports provinciaux tels que U-tapao, et celles desservant Khon Kaen et Krabi, a-t-il suggéré, ajoutant que cette décision réduirait la congestion entre les aéroports de Phuket ou de Suvarnabhumi et contribuera également à créer des opportunités commerciales régionales.

En outre, les autorités compétentes devraient également accélérer la connectivité entre les aéroports et les centres-villes. Par exemple, le manque d'accès aux bus publics entre l'aéroport d'U-tapao et la ville de Pattaya décourage les nouvelles compagnies aériennes d'opérer des vols, car la situation actuelle n'est pas pratique pour les passagers.

Pendant ce temps, le vice-président du Conseil du tourisme de Thaïlande (TCT), Surawat Akaraworamat, a déclaré que le gouvernement devrait reconsidérer la perception de la taxe touristique de 300 bahts pour aider à financer le développement du tourisme, le plan et tous les préparatifs associés étant désormais finalisés.

Surawat Akaraworamat a déclaré que les fonds essentiels bénéficieront au développement des infrastructures dans les provinces de second rang pour attirer les touristes et améliorer les attractions qui se sont détériorées en raison du surtourisme.

Il a déclaré que les frais de 300 bahts aideraient les autorités touristiques à recevoir un budget plus important. Il a noté qu'une taxe de seulement 300 bahts ne découragerait pas les touristes étrangers de visiter la Thaïlande, comme certaines parties l'ont soulevé, car les frais sont peu coûteux par rapport à certains autres pays.

Les autorités thaïlandaises ont reconsidéré les mesures visant à lutter contre le problème du surtourisme dans le contexte où d'autres pays dans le monde ont pris des mesures. La semaine dernière, la ville d'Amsterdam a interdit la construction de nouveaux hôtels dans la ville, tandis que les habitants des îles Canaries, en Espagne, ont appelé à limiter le nombre de touristes, car ils étaient affectés par la hausse des coûts du logement.

VNA/CVN