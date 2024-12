La Thaïlande prévoit une "grande" année de voyage en 2025

Le gouvernement thaïlandais se prépare pour son "Incroyable grande année touristique et sportive en Thaïlande 2025", avec des événements et des privilèges spéciaux prévus pour attirer davantage de visiteurs.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans le cadre de l'initiative "Incroyable grande année touristique et sportive en Thaïlande 2025", le gouvernement vise à accueillir plus de 40 millions de visiteurs étrangers l’année prochaine, générant 3.400 milliards de THB (98 milliards d’USD) de revenus.

Le vice-Premier ministre et ministre des Transports, Suriya Jungrungreangkit, qui est également président du comité national de politique touristique, a déclaré que le gouvernement avait désigné cette année comme "Incroyable grande année du tourisme et des sports en Thaïlande 2025" et avait organisé une série d'événements spéciaux pour attirer davantage de touristes.

Suriya Jungrungreangkit a déclaré qu'il avait été convenu que cinq campagnes appelées Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation et Grand Celebration seraient lancées pour soutenir l'initiative.

Selon le ministère du Tourisme et des Sports, la campagne d'un an intégrera des événements tels que les courses MotoGP en février et mars Moto et le célèbre festival de Songkran en avril.

Pour atteindre un objectif de 3.400 milliards de THB de revenus touristiques d’ici 2025, la Thaïlande investit dans les infrastructures et améliore les processus de visa, y compris une politique commune des visas pan-ASEAN, a indiqué le ministère.

Selon les données du ministère, du 1er janvier au 24 novembre, la Thaïlande a accueilli plus de 31 millions de touristes étrangers dont les dépenses cumulées se sont élevées à environ 1,46 billion de THB.

Les touristes chinois représentaient le plus grand nombre d'arrivées étrangères avec plus de 6 millions, suivis par ceux de Malaisie, d'Inde, de République de Corée et de Russie.

VNA/CVN