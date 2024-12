F1/GP du Qatar : Verstappen intouchable, Ferrari grappille

Le Néerlandais, qui avait décroché la pole position samedi avant d'écoper d'une pénalité sévère d'une place sur la grille pour avoir gêné le Britannique George Russell (Mercedes), a pris la tête de la course dès le premier virage et ne l'a plus jamais lâchée.

Malgré les trois interventions de la voiture de sécurité et les nouveaux départs en peloton qu'elles ont générés, +Mad Max+ ne s'est jamais laissé surprendre et a fermé la porte au Britannique Lando Norris (McLaren) la seule fois où il a été attaqué.

Au lendemain d'un sprint achevé à une anonyme huitième place, Verstappen disposait dimanche d'une voiture bien plus compétitive et il en a profité allègrement.

"C'était une très bonne course. J'étais très rapide lors du premier relais. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce circuit. Je suis très fier de l'équipe car après le sprint, nous avons réussi à inverser la tendance pour avoir une voiture bien plus performante", a-t-il souligné.

Après une première moitié assez ennuyeuse, la course est devenue chaotique et les choses se sont emballées avec deux interventions de la voiture de sécurité coup sur coup et une pluie de pénalités après divers incidents sur la piste.

Norris relance Ferrari

L'un d'elle a relancé la lutte pour le championnat constructeur puisque Norris, alors deuxième, a été sanctionné de dix secondes de pénalité à effectuer dans les stands pour ne pas avoir ralenti sous régime de drapeau jaune. Le Britannique est ressorti en 15e et dernière position et a finalement terminé 10e.

"La pénalité est normale, c'est la règle. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne suis pas stupide, si j'avais vu un drapeau jaune j'aurais ralenti... C'est une occasion manquée", a jugé le Britannique.

Norris a donc permis à Ferrari de réduire de 30 à 21 points l'écart avec McLaren alors que 44 points maximum seront en jeu lors du dernier GP de la saison à Abu Dhabi le week-end prochain.

Charles Leclerc a en effet profité de l'aubaine pour offrir à la Scuderia la deuxième place inattendue devant l'autre McLaren de l'Australien Oscar Piastri. Et il ne compte plus que huit points de retard sur Norris, dauphin de Verstappen, au championnat.

"Je suis très heureux, j'aurais signé avant la course pour finir deuxième surtout sur un circuit qui ne nous réussit pas trop ! On a réussi à réduire un peu l'écart sur McLaren pour prolonger la bataille jusqu'à Abu Dhabi. Cela reste un week-end positif pour l'équipe globalement", a estimé le Monégasque.

Gasly assure

La deuxième Ferrari de Carlos Sainz, victime d'une crevaison en raison de débris présents sur la piste, a, elle, terminé sixième derrière la surprenante Alpine de Pierre Gasly, qui a résisté magnifiquement à l'Espagnol lors des dix derniers tours.

Cette cinquième place du Français, pourtant parti 11e, permet à Alpine de reprendre la sixième position au classement des constructeurs avec cinq longueurs d'avance sur Haas, qui n'a inscrit que deux points dimanche 1er décembre grâce à la neuvième place du Danois Kevin Magnussen.

"C'est une course incroyable, je suis tellement heureux pour toute l'équipe. Nous avons géré la course à la perfection du début à la fin. Le départ a été difficile mais nous avions du rythme et j'ai bien résisté à Carlos (Sainz). J'ai pris beaucoup de plaisir car la voiture était agréable et compétitive", a savouré le Normand

Pour son 400e départ en Grand Prix en Formule 1, un record, le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), a pris la septième place pour porter son total de points inscrits en 21 saisons à 2335.

L'autre évènement de la journée a été la huitième place inespérée du Chinois Zhou Guanyu, qui a offert à l'écurie Sauber ses premiers points (4) de la saison à l'occasion de l'avant-dernière manche. Mieux vaut tard que jamais !

AFP/VNA/CVN