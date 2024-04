La Bourse de Paris termine en légère hausse, avant résultats et indicateurs

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,22% lundi 22 avril, entamant une semaine avec de nombreux résultats d'entreprises et plusieurs indicateurs macroéconomiques d'importance aux États-Unis.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a pris 17,95 points, à 8.040,36 points. Vendredi 19 avril, l'indice avait terminé stable. Sur la semaine, la cote parisienne avait grappillé 0,14%, après deux semaines de repli.

"Il s'agit d'une séance calme avant peut-être un peu plus d'action, puisqu'on aura des résultats d'entreprises et aussi des statistiques économiques qui seront intéressantes, notamment aux États-Unis", commente Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions de Delubac AM.

Les investisseurs prendront en effet connaissance jeudi 25 avril de la première estimation du PIB américain du premier trimestre, puis vendredi 19 avril de l'indice des prix PCE pour mars aux États-Unis, l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Ce deuxième indicateur sera particulièrement suivi car la Fed a indiqué être dépendante des données macroéconomiques pour définir la trajectoire de sa politique monétaire.

Or, "les précédents indicateurs d'inflation sont ressortis un peu au-dessus de ce qui était attendu, ce qui donne l'impression qu'elle ralentit moins vite", rappelle Guillaume Chaloin.

L'agenda microéconomique est lui aussi chargé avec la publication des résultats de quatre des sept plus grandes entreprises du secteur technologique, toutes américaines : Microsoft, Google, Meta et Tesla.

À Paris, ce sont notamment Hermès, TotalEnergies, Schneider Electric, Sanofi, BNP Paribas, Kering ou encore Pernod Ricard et Renault qui présenteront leurs comptes trimestriels.

TotalEnergies continue d'investir dans le GNL

Extension de droits d'extraction de gaz, usine de liquéfaction et parc solaire pour l'alimenter : TotalEnergies (+0,92% à 67,90 euros) a annoncé lundi 22 avril des investissements supplémentaires dans le sultanat d'Oman pour produire du GNL (gaz naturel liquéfié), avec à la clé un contrat de plus de 500 millions d'euros pour Technip Energies (+0,79% à 22,84 euros).

Le groupe français a aussi annoncé un accord avec la société Sapura Upstream Assets (SUA) pour acquérir sa participation de 50% au capital de l'opérateur gazier malaisien SapuraOMV, une transaction d'un montant de 530 millions d'USD.

Sanofi réduit les coûts

L'inquiétude monte pour les syndicats de Sanofi après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) engagé par le géant pharmaceutique français, qui prévoit la suppression de 1.200 postes dans le monde, dont 330 en France dans la recherche et le développement. L'action du groupe a progressé de 1,47% à 88,17 euros.

Alstom sur de bonnes voies

Le constructeur ferroviaire Alstom a progressé de 2,25% à 15,44 euros après avoir annoncé vendre ses activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à l'allemand Knorr-Bremse AG pour 630 millions d'euros, une opération qui s'inscrit dans le cadre de son plan de désendettement.

"Net d'impôts et de frais de transaction, Alstom devrait recevoir environ 620 millions d'euros" et "l'opération marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme de désendettement du groupe de 2 milliards d'euros, qui devrait être détaillé le 8 mai", souligne un analyste de Deutsche Bank.

Eurazeo grossit

La société d'investissement Eurazeo (+1,17% à 81,95 euros) a annoncé un accord pour acheter une participation majoritaire d'Eres Group, le "principal acteur indépendant français" dans la gestion d'épargne salariale, de régimes de retraite et d'actionnariat salarié.

AFP/VNA/CVN