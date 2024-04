Le déficit de l'Italie, le plus élevé de l'UE, revu en hausse pour 2023

Le déficit public de l'Italie a dérapé davantage que prévu en 2023, atteignant 7,4% du Produit intérieur brut (PIB), soit le plus élevé de l'Union européenne, selon des chiffres révisés publiés lundi 22 avril par l'Institut national des statistiques (Istat).

Dans une première estimation publiée début mars, l'Istat avait fait état d'un déficit à 7,2% du PIB après 8,6% en 2022, alors que le gouvernement avait visé 5,3% pour l'an dernier.

Cette révision à la hausse est due au coût plus élevé que prévu du "Superbonus", un dispositif d'incitations fiscales généreux, censé rendre les habitations moins énergivores, ont expliqué les experts de l'Istat lors d'une audition au Parlement.

Ce programme, destiné aux travaux allant de l'isolation thermique aux panneaux solaires, avait été lancé en mai 2020 par le gouvernement de Giuseppe Conte pour stimuler l'activité économique, en pleine pandémie de coronavirus.

Conjugué à d'autres primes visant à soutenir le secteur de la construction, ce dispositif aura coûté déjà 219 milliards d'euros aux caisses de l'État, soit 10% du PIB, selon les calculs du gouvernement Meloni.

Les déficits les plus élevés dans l'Union européenne en 2023 ont été enregistrés en Italie, suivie de la Hongrie (6,7% du PIB) et de la Roumanie (6,6%), a rapporté lundi 22 avril Eurostat. Onze États membres ont accusé un déficit supérieur à 3% du PIB, le plafond fixé par le Pacte de stabilité, dont la France (5,5%) et la Belgique (4,4%).

Le gouvernement italien compte ramener à 4,3% du PIB le déficit public en 2024 et à 3,7% en 2025.

L'Italie n'échappera cependant pas à une procédure pour déficit excessif cette année, dans la mesure où la suspension par Bruxelles du Pacte de stabilité s'est terminée fin 2023, a reconnu début avril le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti.

Quant à la dette publique, l'Italie a affiché en 2023 un ratio de 137,3% du PIB, le plus élevé de l'Union européenne après la Grèce (161,9%).

