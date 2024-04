Vélo : un plan de 55 millions d'euros pour doper le "fabriqué en France"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Faire du vélo, c'est bien, faire des vélos en France, c'est encore mieux", a lancé le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure lors d'une conférence de presse à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

"Rapatrier des vélos en France, c'est rapatrier de l'emploi, mais c'est aussi une dynamique environnementale vertueuse (...) C'est un sacré coup de pouce qui doit accompagner des entrepreneurs passionnés", a ajouté M. Lescure.

Autrefois grand pays du vélo, la France a commencé à les importer massivement à mesure qu'elle se désindustrialisait.

Pour relancer la production, l'appel à projet dans le cadre du plan "France 2030" doit notamment aider les fabricants à compléter des investissements pour moderniser ou agrandir leurs usines.

Il s'agit d'assembler des vélos, mais aussi reprendre ou lancer la production de pièces détachées (batterie, transmission, freins, et même les coûteux cadres et moteurs).

Le gouvernement compte également subventionner des projets innovants, comme dans l'éco-conception et l'amélioration de l'impact environnemental des vélos.

Visant les gros volumes, il ne s'adresse pas aux artisans: le coût total de chaque projet doit être d'au moins un million d'euros.

M. Lescure et le ministre des Transports Patrice Vergriete étaient en visite dans l'atelier de reconditionnement de vélos d'occasion de l'entreprise Upway. Ils s'y sont d'ailleurs rendus à vélo, testant les pistes au départ de l'église parisienne de la Madeleine jusqu'à Gennevilliers.

"Il faut que cette croissance du monde décarboné profite a l'industrie française. Sur le vélo, on avait pris du retard", a souligné le ministre délégué chargé des Transports Patrice Vergriete. "L'enjeu est de monter en gamme, monter en puissance".

Alors que près de 2,6 millions de vélos ont été vendus en France en 2022, profitant d'un grand élan causé par l'épidémie de COVID, seulement 850.000 unités y avaient été fabriquées.

Depuis, les ventes ont connu un coup d'arrêt mais de nombreux industriels ont maintenu leurs investissements, comme le fabricant Arcade en Vendée ou Yamaha avec des moteurs électriques dans les Hauts-de-France.

Le gouvernement a fixé un objectif très ambitieux de 1,4 million de vélos assemblés par an à l'horizon 2027 et au moins 2 millions de vélos par an, à l'horizon 2030.

Une première liste de lauréats de cet appel à projets doit être annoncée au mois de septembre après une sélection opérée par l'agence de l'environnement (Ademe).

"C'est une filière qui a été profondément affaiblie par la désindustrialisation et la baisse du vélo pour la mobilité du quotidien", avec le développement de la voiture, a souligné le député (Renaissance), Guillaume Gouffier-Cha, auteur d'un rapport sur le sujet en 2022. Cet appel à projets est "une reconnaissance des acteurs de la filière".

"On a besoin de cet argent pour continuer à investir", a commenté Patrick Guinard, patron du fabricant de roues Velox et président de l'Association pour la promotion et le développement de l’identification des cycles (Apic). "Certaines entreprises ont des machines vieillissantes. Si on veut être compétitif avec l'Asie il faut changer ces machines, qu'elles produisent plus vite, qu'on robotise".

AFP/VNA/CVN