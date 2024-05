La Thaïlande intensifie son attraction des investissements étrangers

Le Conseil national de développement économique et social (NESDC) de Thaïlande a exhorté le gouvernement à faciliter la transition du pays vers les industries de haute technologie pour attirer les investisseurs, car la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est est à la traîne par rapport aux autres économies de la région en termes de taux de croissance et d'attraction des investissements directs étrangers (IDE).