La Thaïlande offre de nouvelles incitations pour soutenir les PME

Le Conseil thaïlandais de l'investissement (BOI) a approuvé de nouvelles mesures visant à mieux soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), confrontées à une concurrence féroce et aux conséquences des droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump.

L'une des principales mesures visant à soutenir les entrepreneurs thaïlandais est l'augmentation des avantages fiscaux accordés aux PME soutenues par le BOI en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Ces dernières bénéficieront désormais d'une exonération d'IS de cinq ans, pouvant atteindre 100% de leur investissement dans le renforcement de leurs capacités et leurs améliorations, contre une exonération précédente de trois ans, plafonnée à 50% de l'investissement.

Le BOI a approuvé des mesures visant à promouvoir l'investissement dans les infrastructures touristiques des 55 provinces dites de second rang.

Ces mesures s'inscrivent dans la politique gouvernementale visant à moderniser les infrastructures touristiques et à développer de nouvelles attractions afin de favoriser la répartition des visiteurs vers les zones moins fréquentées et de diffuser les retombées économiques du tourisme à l'échelle nationale.

Les comptes d'investissement des entreprises hôtelières de ces provinces seront exonérés d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans, au lieu de trois ans auparavant.

Une réunion du Conseil des investissements, présidée par le ministre des Finances, Pichai Chunhavajira, a également décidé de suspendre la promotion des investissements dans certains secteurs menacés par une offre excédentaire ou ayant des impacts négatifs sur l'environnement. Les secteurs concernés comprennent la fabrication de cellules solaires et de batteries, certaines pièces automobiles, les tubes en acier, l'acier laminé à chaud et l'acier long.

Face aux droits de douane de 36% imposés par les États-Unis, la Thaïlande devra surveiller de plus près les nouvelles propositions d'investissement afin de s'assurer que les processus de production essentiels sont bien réalisés dans le pays. De plus, les investisseurs potentiels sont confrontés à des normes et des conditions plus strictes concernant la proportion de personnel étranger par rapport au personnel national et le salaire minimum pour les étrangers.

