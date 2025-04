La Thaïlande prévoit d'injecter 500 milliards de THB dans l'économie

Le ministère thaïlandais des Finances prévoit d'injecter plus de 500 milliards de THB (15 milliards de dollars) dans l'économie afin de stimuler la croissance du PIB du pays de plus de 1,8%, en mettant l'accent sur la stimulation de la consommation, de l'investissement et l'octroi de prêts à taux réduit.