Pour ses 100 ans, le groupe d'électroménager Brandt veut "maintenir l'emploi en France"

"Il est très important de maintenir les emplois en France pour l'excellence de nos produits. Produire en France n'est pas un coût, c'est une valeur ajoutée", a déclaré le directeur général du groupe Daniele Degli Emili, lors d'une visite de l'usine de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), près d'Orléans, organisée pour célébrer le centième anniversaire de Brandt.

Les deux sites du Centre-Val de Loire (Orléans et Vendôme dans le Loir-et-Cher), spécialisés dans l'électroménager consacré à la cuisson, sont la "fierté du groupe", selon M. Degli Emili. Ils avaient bénéficié en 2021 de dix millions d'euros d'investissements en recherche et développement.

"500.000 pièces sortent de ces usines chaque année", rappelle Frédéric Guerel, le directeur des deux sites, évoquant les fours ou les plaques à induction à titre d'exemple de produits.

M. Guerel y promet de nouveaux investissements, "notamment dans l'automatisation ou la semi-automatisation de certains lignes" de production, arguant que des montants de "plusieurs millions d'euros sont à l'étude" pour "améliorer encore la productivité".

Malgré un marché très concurrentiel, Brandt affirme être "premier sur les fours, troisième sur l'induction". "La marque Brandt est connue", a renchéri M. Degli Emili, qui a longuement insisté sur "la qualité, la performance et l'expérience consommateur" de ses produits.

Dernier gros fabricant d'électroménager en France et présent dans 36 pays, Brandt réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires 70% en France et 30% en Europe — grâce à ses quatre marques (Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette).

Outre ses usines de la région Centre, Brandt compte en France également deux usines en région parisienne, à Saint-Ouen et Rueil-Malmaison.

Brandt appartient depuis 2014 au groupe algérien Cevital, qui réalise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 18.000 salariés, selon des données publiées sur son site internet.

