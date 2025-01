La Thaïlande enregistre un record d'investissement l'année dernière

La Thaïlande a enregistré des chiffres d'investissement record en 2024, avec des demandes dépassant 1,13 trillion de THB (32,5 milliards d'USD), le plus élevé de la dernière décennie, selon le Conseil d'investissement du pays (BOI).

Le secrétaire général du BOI, Narit Therdsteerasukdi, a révélé que 2024 avait connu une augmentation significative du nombre et de la valeur des demandes d'investissement, atteignant 3 137 projets, soit une augmentation de 40% d'une année sur l'autre, la plus élevée depuis la création du BOI. La valeur des investissements a grimpé de 35% pour atteindre 1,138 trillion de THB, marquant le chiffre le plus élevé depuis une décennie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces bons résultats reflètent la confiance des investisseurs dans la robustesse des infrastructures de la Thaïlande, son soutien industriel, son approvisionnement énergétique stable, sa main-d'œuvre qualifiée, ses chaînes d'approvisionnement complètes et ses coûts d'exploitation compétitifs, ainsi que les mesures de soutien du gouvernement et les services complets du BOI.

L'industrie numérique a mené la charge avec 243 milliards de THB sur 150 projets, stimulée par les investissements dans les centres de données et le cloud computing de grands acteurs aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong (Chine), au Japon, en Inde, en Australie et en Thaïlande.

Le secteur de l'électronique et des appareils électriques a également bien performé, attirant 231,7 milliards de THB sur 407 projets, notamment dans la fabrication de circuits imprimés, la fabrication de plaquettes, la conception de circuits intégrés et l'assemblage et le test de semi-conducteurs.

L'industrie automobile et des pièces détachées a récolté 102,4 milliards de THB sur 309 projets, englobant la production de véhicules électriques (VE) et de véhicules à moteur à combustion interne, la fabrication de pneus et les technologies automobiles avancées.

L'agriculture et la transformation alimentaire ont généré 87,6 milliards de THB avec 329 projets, axés sur la production alimentaire, les boissons, les aliments pour animaux et la transformation des produits agricoles.

L'industrie pétrochimique et chimique a reçu 49 milliards de THB à travers 235 projets, principalement dans les polymères spéciaux, les plastiques industriels et les emballages multicouches.

Les autres secteurs notables incluent les énergies renouvelables avec 114,5 milliards de THB à travers 515 projets ; les machines et équipements avec 39,2 milliards de THB et 174 projets ; et les équipements et services médicaux avec 18,2 milliards de THB pour 92 projets.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont continué de croître de manière significative, avec 2 050 projets évalués à 832,1 milliards de THB. Singapour est devenu le premier investisseur, suivi par la Chine, Hong Kong, Taiwan (Chine) et le Japon. Notamment, les États-Unis, bien que ne figurant pas parmi les cinq premiers, ont fait preuve d'investissements importants via Singapour.

La région orientale de la Thaïlande a enregistré le plus grand investissement avec 573 milliards de THB, suivie par les régions du centre, du nord-est, du nord, du sud et de l'ouest.

Le BOI prévoit une croissance continue des investissements en 2025, alimentée par les incertitudes géopolitiques mondiales et la délocalisation des bases de fabrication. La Thaïlande est bien placée pour capitaliser sur cette tendance, en tirant parti de sa situation stratégique et de ses avantages concurrentiels.

En 2025, le BOI donnera la priorité à l'attraction des investissements dans les secteurs d'avenir tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'électronique de pointe, l'intelligence artificielle et la biotechnologie.

Il soutiendra également activement les entreprises thaïlandaises dans leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à des initiatives telles que SUBCON Thailand et Sourcing Day.

VNA/CVN