Thaïlande : appel à un investissement accru dans les sciences et technologies et l’innovation

De nombreux experts thaïlandais ont appelé le gouvernement à adopter de meilleures politiques et à investir davantage dans la science et l’innovation afin de rattraper les avancées technologiques du monde.

S'exprimant lors d'un récent colloque, Bank Ngamarunchot, directeur de l'Institut de politique scientifique, technologique et d'innovation de l'Université de technologie de Thonburi, a déclaré que le retour du président américain Donald Trump avait modifié le processus de mondialisation.

Selon cet expert, les politiques du président Trump en matière de protectionnisme commercial et de promotion de l’intelligence artificielle (IA) affecteront les perspectives économiques de la Thaïlande. Les produits thaïlandais auront plus de mal à pénétrer le marché américain et le pays rencontrera également des difficultés pour accéder aux technologies étrangères.

En outre, les fabricants thaïlandais devront faire face à une concurrence féroce avec les produits chinois, qui ne pouvant être exportés vers les États-Unis en raison des barrières tarifaires et non tarifaires, risquent d’inonder le marché thaïlandais ainsi que d'autres pays de l'ASEAN.

Cependant, d’un autre point de vue, Arm Tungnirun, membre du Comité national pour la promotion de la science, de la recherche et de l'innovation (CSRP), estime que dans le contexte actuel, la Thaïlande a l'opportunité d'attirer des investisseurs étrangers et de bénéficier de la relocalisation des installations de production en provenance de Chine.

Pour tirer profit de cette situation et assurer sa compétitivité à long terme, M. Arm souligne que la Thaïlande doit accroître ses investissements dans la recherche et le développement (R&D) de manière stratégique, en se concentrant sur les domaines où le pays dispose d’un fort potentiel et d’avantages compétitifs. Ces domaines comprennent la technologie de l’agriculture de précision, le tourisme intelligent, le tourisme de bien-être et la biotechnologie.

Selon cet expert, le gouvernement thaïlandais devrait mettre en place des mécanismes pour favoriser les partenariats public-privé et renforcer les liens entre l’éducation et l’industrie afin que la R&D réponde véritablement aux besoins du marché. La Thaïlande a besoin d’un environnement propice aux investissements, d’une refonte des réglementations obsolètes, d’un soutien aux jeunes entrepreneurs et aux entreprises misant sur les nouvelles technologies, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le gouvernement thaïlandais devrait également renforcer l’éducation et la formation dans les domaines des sciences, des technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), ces compétences étant essentielles à l’ère numérique.

VNA/CVN