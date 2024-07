La BM abaisse les perspectives de croissance économique de la Thaïlande en 2024

La croissance économique de la Thaïlande devrait être de 2,4% en 2024, en baisse par rapport aux 2,8% prévus en avril, principalement en raison de exportations plus faibles que prévu et d'une contraction des investissements publics plus tôt cette année, a indiqué la Banque mondiale (BM) le 3 juillet.