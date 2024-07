ONU

Plus d'un million de personnes touchées par l'ouragan Beryl dans les Caraïbes

Plus d'un million de personnes ont été affectées dans les Caraïbes par le passage de l'ouragan Beryl, ont annoncé vendredi 5 juillet les Nations unies.

Quelque 40.000 personnes ont ainsi été touchées à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, plus de 110.000 autres en Grenade et 920.000 en Jamaïque, a précisé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), citant des estimations.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Beryl, un ouragan de catégorie 4 qui a fait au moins 11 morts jusqu'à présent, a semé lundi 1er juillet la destruction en Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, avant de toucher mercredi 3 juillet la Jamaïque. Il sévit actuellement au Bélize et au Mexique.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, en Grenade, l'ouragan a causé d'importants dégâts sur les îles de Carriacou et de la Petite Martinique, où respectivement 70% et 97% des bâtiments ont été endommagés. À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 90% des maisons de l'île d'Union ont été touchées, tandis que sur l'île de Canouan, presque tous les bâtiments ont été endommagés.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'OCHA a dit avoir déployé des équipes aux pays des Caraïbes pour soutenir leurs efforts de réponse, quatre millions d'USD étant alloués au lancement d'opérations humanitaires en Grenade, en Jamaïque et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

"Nous continuons d'apporter notre soutien et de travailler en étroite collaboration avec les autorités, l'Agence caraïbe de gestion des urgences en cas de catastrophe et nos partenaires afin d'évaluer les dégâts causés par l'ouragan Beryl et d'y répondre", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN