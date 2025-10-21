Fraisage, tournage... "Des métiers qui ne peuvent pas être perdus"

Fraisage, tournage, maintenance industrielle... De jeunes Français se sont illustrés dans la maîtrise de métiers de l'industrie lors d'une compétition internationale organisée à Marseille, des métiers "un peu cachés " mais qui "ne peuvent pas être perdus", a plaidé une jeune participante.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les métiers industriels sont "un peu cachés parce qu'on voit les pièces unies, mais pas ce qui se passe avant", observe Lona Hugues.

L'étudiante en BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits à Toulon (Var), meilleure apprentie de France 2023 en usinage, participait en fin de semaine dernière, dans la catégorie "tournage", aux finales nationales de la 48ème édition de la compétition WorldSkills, un concours général dans des métiers techniques, à Marseille.

Arts, communication et numérique, construction, propreté, végétal, industrie ou mobilité, "le but c'est que tout le monde puisse découvrir le plus de métiers possible", a expliqué Arnaud Delaunay, directeur de la communication de Worldskills France, en marge de l'événement.

Lona Hugues insiste sur l'importance de ces métiers, "qui ne peuvent pas être perdus. Ce sont des métiers qui doivent rester ici et qui doivent continuer à être appris et aimés".

Plusieurs jeunes Français se sont récemment illustrés en la matière. Mi-septembre, l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie qui "représente 42.000 entreprises industrielles", s'est fendu d'un communiqué pour se féliciter de la "performance historique" de l'équipe de France des Métiers aux EuroSkills 2025, l'échelon européen de la compétition, où elle a remporté 27 médialles, dont sept en or, finissant première au classement des nations.

"Cette magnifique victoire de la France met en lumière le formidable engagement de la jeunesse et l'excellence de l'alternance, en particulier dans l'industrie", plaidait Hubert Mongon, délégué général de l'UIMM La Fabrique de l'avenir, estimant que cela récompensait "des années de préparation et une mobilisation sans faille des jeunes, des experts métiers, des entreprises et des centres de formation".

"L'appétence des jeunes se porte sur le luxe, le numérique, le digital de manière générale", relève Mathieu Beaujon, responsable du pôle soudage chez EDF. Mais il y a aussi une jeunesse sensible au "concret, c'est-à-dire je fabrique, je soude, je peux voir l'ouvrage auquel j'ai participé".

