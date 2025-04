La région soudanaise du Darfour confrontée à une grave crise humanitaire

Photo : AFP/VNA/CVN

"La plupart des soldats [du FSR] ont quitté Khartoum. Et je voudrais vous avertir que nous assisterons bientôt à une catastrophe au Darfour. En effet, les restes du FSR qui ont quitté Khartoum se dirigent maintenant vers El Fasher, la capitale du Darfour-Nord. Ils ont attaqué cette ville à plusieurs reprises et ont maintenant concentré toutes leurs forces et les ont envoyées là-bas. Vous entendrez bientôt parler d'une situation humanitaire encore plus grave", a déclaré le chef de la politique étrangère.

Auparavant, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies avait indiqué que plus de 4.000 civils avaient été contraints de quitter leur domicile au Darfour depuis le début du mois d'avril en raison des combats et de la détérioration de la situation humanitaire. Depuis avril 2023, date à laquelle le conflit armé a éclaté au Soudan, plus de 400.000 personnes ont fui leurs anciens lieux de résidence dans la région d'El Fasher.

La situation au Soudan s'est aggravée en avril 2023 en raison de désaccords entre le président du Conseil souverain (l'organe de gouvernement provisoire du pays), le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Bourhan, et le chef du FSR, Mohammed Hamdan Dogolo. Les principales tensions entre eux portaient sur le calendrier et les méthodes de formation des forces armées unifiées, ainsi que sur la question de savoir si le commandant en chef devait être un officier militaire professionnel, comme le préconisait al-Bourhan, ou un président civil élu, selon Dogolo. Le 15 avril 2023, des affrontements ont éclaté entre le FSR et l'armée à Merowe et à Khartoum, et se sont rapidement étendus à d'autres régions du Soudan. Le conflit a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés.

TASS/VNA/CVN