La plus ancienne œuvre d'art du monde découverte dans une grotte indonésienne

Des scientifiques ont découvert ce qu'ils pensent être l'œuvre d'art la plus ancienne au monde représentant trois personnes se rassemblant autour d'un gros cochon rouge dans une grotte de l'île indonésienne de Sulawesi du Sud.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une recherche publiée dans le magazine Nature le 3 juillet indique que le tableau a été créé il y a environ 51.200 ans. Trouvé à l’intérieur de la grotte de Leang Karampuang dans la région de Maros-Pangkep au sud de Sulawesi, le tableau est en mauvais état.

"Cette découverte d'art rupestre très ancien en Indonésie fait ressortir que l'Europe n'est pas le berceau de l'art rupestre, comme on l'a longtemps supposé. Cela suggère également que la narration était une partie beaucoup plus ancienne de l'histoire de l'humanité, et de l'histoire de l'art en particulier, qu'on ne le pensait auparavant", a déclaré Adam Brumm Brumm, archéologue de l'Université Griffith, auteur de l'étude.

VNA/CVN