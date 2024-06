Premiers concerts pour les têtes d'affiche de Glastonbury 2024 en Angleterre

>> Jour J pour les fans de Taylor Swift, en concert à Paris avant l'Europe

>> Taylor Swift conquiert Paris, avant l'Europe

>> Paul McCartney revient en France en décembre, après six ans d'absence

Les tentes ont poussé comme des champignons dans les champs de la Worthy Farm, dans le village de Pilton (Sud-Ouest de l'Angleterre), qui accueille depuis 1970 ce qui est devenu au fil des ans le festival le plus prisé au Royaume-Uni.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette année, les trois principales têtes d'affiches, la britannico-albanaise Dua Lipa, le groupe britannique de rock Colplay, et la chanteuse R&B américaine SZA, seront rejoints par la canadienne Shania Twain, le rappeur nigérian Burna Boy et la star des années 1980 l'américaine Cyndi Lauper.

Dua Lipa, qui s'est déjà produite à Glastonbury en 2017, est attendue sur la Pyramid Stage vendredi soir 28 juin, tandis que SZA, qui a remporté trois Grammy awards, est attendue sur scène dimanche soir 30 juin, pour la première fois au festival.

Coldplay s'y produira samedi soir 29 juin, pour la première fois depuis 2016, et deviendra le premier groupe à s'y produire à cinq reprises.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il fallait débourser 355 livres sterling et cinq livres de frais de réservation (quelque 410 euros au total) pour pouvoir planter sa tente et profiter des concerts de ce festival.

Vêtu d'un costume multicolore, Will Hall, 38 ans, confie que ce qu'il préfère dans ce festival est qu'il "procure une énergie" que l'on peut prendre et "redonner".

"Je passe entre les canons à confettis et les mitraillettes à bulles et toutes ces choses merveilleuses simplement pour créer des sourires et de l'énergie positive", a déclaré le jeune homme, qui travaille pour le service public de santé, le HNS.

Photo : AFP/VNA/CVN

À moins d'une semaine des élections au Royaume-Uni, le festival, qui se tient jusqu'à dimanche 30 juin, appelle les électeurs à se rendre aux urnes.

L'un des spectacles jeudi soir 27 juin s'est achevé par un appel à voter contre les conservateurs, tandis que des drapeaux palestiniens flottent par dizaines sur le site du festival.

Selon la BBC, 2,5 millions de personnes avaient cherché à acheter des billets pour le festival l'année dernière, pour 210.000 places disponibles.

AFP/VNA/CVN