La Palestine dénonce la loi israélienne interdisant les opérations de l'UNRWA

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous rejetons et condamnons cette décision, en soulignant qu'elle enfreint le droit international et défie les résolutions de légitimité internationale des Nations unies", a indiqué dans un communiqué Nabil Abu Rudeineh, porte-parole officiel de la présidence palestinienne, selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Il a souligné que cette décision visait à éliminer la question des réfugiés et leurs droits au retour et à l'indemnisation, et qu'elle était dirigée "non seulement contre les réfugiés, mais aussi contre les Nations unies et la communauté internationale" qui a créé l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

"Sans le soutien politique, financier et militaire continu des Etats-Unis à l'occupation, Israël n'aurait pas osé défier la communauté internationale ou adopter des politiques qui plongent la région dans la violence et l'instabilité", a-t-il ajouté.

Le parlement israélien (Knesset) a adopté lundi 28 octobre une loi interdisant à l'UNRWA d'opérer en Israël.

Xinhua/VNA/CVN