La Malaisie prépare sa main-d'œuvre à la transformation numérique

Une analyse gouvernementale a montré que plus de 30 % des emplois en Malaisie seront affectés par l'intelligence artificielle (IA) au cours de la prochaine décennie, la fabrication, les services et les technologies de l'information devant subir une transformation importante, a déclaré le ministre des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Chang Lih Kang.

S'adressant à la presse, Chang Lih Kang a déclaré que les statistiques avaient révélé que plus de 600.000 travailleurs devaient suivre une formation de recyclage dans les 3 à 5 ans pour rester pertinents sur un marché du travail de plus en plus compétitif.

Le gouvernement veille activement à ce que les cours et les formations proposés soient conformes aux normes internationales et aux besoins de l'industrie 4.0. Cela comprend des cours sur la cybersécurité, la gestion des systèmes intelligents et l'analyse des données, a déclaré le ministre.

Il a ajouté que MBOT avait déjà créé le Conseil de développement professionnel technologique et technique (TPDC). Grâce au cadre TPDC, la formation dispensée aux travailleurs malaisiens est reconnue par l’industrie locale et répond aux normes professionnelles, garantissant que les compétences acquises correspondent aux besoins en constante évolution de l’industrie mondiale.

VNA/CVN