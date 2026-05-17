La lumière de Hô Chi Minh éclaire notre chemin

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Photo : VNA/CVN

Le 19 mai 2026, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée commémore le 136e anniversaire de la naissance du grand Président Hô Chi Minh à un moment revêtant une signification particulière. Le XIVe Congrès national du Parti s’est soldé par un grand succès, définissant les orientations stratégiques pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de la construction d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme ; les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 ont ouvert un nouveau chapitre, avec des exigences très élevées en matière de renouvellement de la pensée, d’amélioration de la qualité des institutions, de l’efficacité de la gouvernance et de la capacité à servir le Peuple. Le système politique fonctionne progressivement selon un nouveau modèle organisationnel, plus rationalisé, plus fluide, exigeant davantage de performance, d’efficience et d’efficacité, des liens plus étroits avec le Peuple et une meilleure réponse aux exigences du développement national dans la nouvelle conjoncture.

Dans cette grande transition, nous prenons encore plus profondément conscience de la valeur éternelle de la pensée Hô Chi Minh - fondement spirituel, flambeau éclairant la voie, boussole guidant toutes les victoires de la révolution vietnamienne et de la nation vietnamienne. Si les Documents du XIVe Congrès du Parti définissent la nouvelle voie de développement du pays, la pensée Hô Chi Minh est précisément la lumière qui éclaire notre marche sur cette voie, avec une fermeté inébranlable, des objectifs justes, une méthode scientifique et une profonde confiance dans le Peuple.

Le Président Hô Chi Minh n’est pas seulement celui qui a trouvé la voie du salut national et de la libération nationale, mais aussi celui qui a posé les fondements idéologiques de l’œuvre de construction, de défense et de développement du Vietnam à la nouvelle époque. Chez lui, l’indépendance nationale est indissociable de la liberté et du bonheur du Peuple, ainsi que du socialisme. La libération nationale constitue le point de départ d’un grand parcours : bâtir un Vietnam pacifique, unifié et indépendant, où le Peuple est maître de son destin, vit dans l’aisance, la liberté et le bonheur, bénéficie de l’éducation, d’un développement intégral et des fruits de la révolution.

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C’est là la profondeur humaniste, la valeur durable et aussi la vitalité contemporaine de la pensée Hô Chi Minh. Cette pensée n’a pas seulement éclairé la voie de la conquête de l’indépendance et de la réunification nationale au XXe siècle, elle continue également d’éclairer l’œuvre de préservation de l’intégrité de la souveraineté et du territoire, de Renouveau, de réforme, ainsi que de développement rapide et durable au XXIe siècle. Dans la nouvelle ère, alors que le pays est confronté à l’exigence d’un essor puissant, du renforcement de sa capacité d’autonomie stratégique et de l’adaptation aux tendances de développement de l’époque, la pensée Hô Chi Minh devient plus que jamais un appui spirituel, un fondement intellectuel et une orientation d’action d’une importance décisive.

Le XIVe Congrès du Parti constitue un jalon particulièrement important dans le processus de développement du pays. Ce Congrès ne s’est pas limité à dresser le bilan du parcours de développement et à revenir sur les immenses acquis à portée historique obtenus après 40 années de Renouveau, il a également défini une méthodologie, une vision et des décisions stratégiques pour la future étape de développement. Il s’agit d’une voie de développement rapide et durable ; de la construction d’un Parti et d’un système politique intègres, solides, fonctionnant avec performance, efficience et efficacité ; de l’édification d’un État de droit socialiste du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple; du développement du pays fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; du développement de la culture et de l’être humain vietnamiens comme fondement, ressource endogène et moteur important ; de la construction d’une économie indépendante et autonome, intégrée de manière proactive et approfondie au monde ; ainsi que du renforcement d’une défense et d’une sécurité solides.

Au fond, ces orientations stratégiques constituent précisément l’héritage, l’application et le développement créatif de la pensée Hô Chi Minh dans les nouvelles conditions historiques. La pensée Hô Chi Minh n’est pas un ensemble de postulats immuables et clos, mais un système vivant de points de vue, toujours lié à la réalité, prenant la réalité comme point de départ, les intérêts de la nation et le bonheur du Peuple comme objectif suprême, et l’autonomie, la démocratie, le Renouveau, la créativité et l’action comme moyens de concrétiser l’idéal révolutionnaire.Hô Chi Minh n’est pas un ensemble de postulats immuables et clos, mais un système vivant de points de vue, toujours lié à la réalité, prenant la réalité comme point de départ, les intérêts de la nation et le bonheur du Peuple comme objectif suprême, et l’autonomie, la démocratie, le Renouveau, la créativité et l’action comme moyens de concrétiser l’idéal révolutionnaire.

Avant tout, la pensée selon laquelle «le Peuple est à la racine» du Président Hô Chi Minh demeure le fil conducteur de toutes les orientations, lignes politiques et politiques publiques de la période actuelle. Dans sa pensée, le Peuple est le sujet de l’histoire, la source inépuisable de la force révolutionnaire et l’objectif suprême au service duquel œuvrent le Parti et l’État. Tous les intérêts sont pour le Peuple. Tous les pouvoirs appartiennent au Peuple. Les autorités, du niveau central jusqu’à la base, sont les serviteurs du Peuple. Les cadres et les membres du Parti doivent être proches du Peuple, comprendre le Peuple, faire confiance au Peuple, respecter le Peuple, apprendre du Peuple, agir pour le Peuple et être responsables devant lui.

Cet esprit impose une exigence très claire au processus actuel de Renouveau : toute réforme doit placer le Peuple au centre, prendre comme objectif un meilleur service au Peuple et comme critère d’évaluation la satisfaction, la confiance et le bonheur de la population. La rationalisation de l’appareil ne vise pas seulement à réduire les structures, les échelons et les coûts, mais plus profondément à rapprocher l’appareil du Peuple, à le rapprocher davantage de la base, à accélérer le traitement des affaires et à mieux servir les citoyens ainsi que les entreprises. La décentralisation et la délégation des pouvoirs visent à clarifier les responsabilités de chacun, les tâches de chacun, afin de promouvoir l’esprit d’initiative, la créativité et la responsabilité de chaque niveau, de chaque secteur et de chaque localité. La transformation numérique a pour objectif de moderniser les outils de gestion, de créer une gouvernance plus transparente, plus pratique, plus équitable, plus attentive et plus rapide.

Deuxièmement, la pensée d’indépendance, d’autonomie, d’autosuffisance et de résilience du Président Hô Chi Minh continue d’éclairer la voie du développement national dans un contexte marqué par la concurrence stratégique, la délocalisation des chaînes d’approvisionnement, la quatrième révolution industrielle et les profondes mutations mondiales. De son vivant, il soulignait toujours que l’indépendance nationale devait être associée à l’autosuffisance et à la résilience ; qu’il fallait compter avant tout sur ses propres forces, tout en tirant parti du soutien et de la coopération internationale ; qu’il fallait conjuguer la force nationale avec la force de l’époque.

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Aujourd’hui, cette pensée se développe dans l’exigence de construire une économie indépendante et autonome, dotée d’une forte capacité de résilience, d’une compétitivité internationale et d’une intégration proactive et approfondie sans dépendance ; de développer vigoureusement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; de maîtriser les domaines technologiques stratégiques ; et de former de nouvelles forces productives ainsi que de nouveaux modes de production. L’aspiration à «rivaliser avec les grandes puissances des cinq continents», que le Président Hô Chi Minh a transmise aux générations vietnamiennes d’aujourd’hui, est devenue une exigence concrète du développement, imposant à l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’armée de renouveler profondément leur pensée, d’agir avec détermination, de dépasser toute autosatisfaction et de surmonter le risque de retard, notamment en matière de technologie, de productivité et de qualité du développement.

Troisièmement, la pensée Hô Chi Minh sur l’édification du Parti continue de constituer un fondement particulièrement important pour l’œuvre de construction et de rectification du Parti ainsi que du système politique dans la nouvelle étape. Le Président Hô Chi Minh rappelait que notre Parti est un parti au pouvoir ; que chaque cadre et membre du Parti doit être profondément imprégné de morale révolutionnaire, de diligence, d’économie, d’intégrité, de droiture et d’un esprit entièrement dévoué à l’intérêt général ; qu’il faut préserver un Parti véritablement pur ; et qu’il faut être digne d’être à la fois le dirigeant et le serviteur véritablement fidèle du peuple. Il considérait la morale comme la racine du révolutionnaire, et les liens étroits avec le Peuple comme la source de la force ainsi que la condition d’existence et de développement du Parti.

Dans les conditions actuelles, cette exigence revêt une importance encore plus vitale. Un pays qui veut se développer rapidement et durablement doit disposer d’un Parti véritablement pur et solide, doté de suffisamment de courage politique, d’intelligence, de morale, de prestige et de capacité de direction. Un système politique rationalisé qui veut fonctionner efficacement doit s’appuyer sur une équipe de cadres possédant les qualités, les compétences et le sens des responsabilités nécessaires, osant penser, oser agir et oser assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général. Une gouvernance moderne qui veut réussir doit reposer sur la discipline, la rigueur, l’intégrité, la transparence et la responsabilité de rendre compte.

Ainsi, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines et la bureaucratie ne constituent pas seulement une mission d’édification du Parti, mais également une mission de développement. Lutter contre la corruption, c’est assainir l’appareil, consolider la confiance du Peuple, protéger les ressources nationales et créer un environnement sain pour le développement. Lutter contre le gaspillage, c’est libérer les ressources, utiliser efficacement les biens publics, le temps public et les opportunités de développement du pays. Lutter contre les pratiques malsaines, c’est préserver la discipline, empêcher la corruption du pouvoir et établir les bases d’un développement durable, équitable et civilisé du pays ; lutter contre la bureaucratie, c’est empêcher l’appareil de s’éloigner du Peuple, les politiques de s’éloigner de la réalité et les cadres de devenir indifférents à la vie de la population.

Quatrièmement, la pensée de Ho Chi Minh sur la grande union nationale continue de constituer une source de force stratégique dans la nouvelle ère. Il affirmait que l’unité est une tradition extrêmement précieuse de notre nation, le facteur décisif des victoires de la révolution. L’unité au sein du Parti, l’unité de tout le Peuple, l’unité nationale, la solidarité internationale ; l’unité entre les classes sociales, les couches sociales, les ethnies, les religions, entre les compatriotes du pays et les Vietnamiens de l’étranger - telle est à la fois la méthode de rassemblement des forces et l’art de construire la puissance nationale du grand Président Hô Chi Minh.

Dans la période actuelle, la grande union nationale n’est pas seulement une exigence politique, mais également une ressource de développement. Pour se développer, le pays doit éveiller et valoriser au plus haut niveau l’intelligence, le courage, l’aspiration, la créativité et l’esprit de contribution de tous les Vietnamiens. Ouvriers, paysans, intellectuels, entrepreneurs, artistes, jeunes, femmes, anciens combattants, compatriotes des différentes ethnies et religions, ainsi que les Vietnamiens de l’étranger, constituent tous des forces importantes dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie. Le développement du pays dans la nouvelle ère ne peut pas reposer uniquement sur les ressources de l’État ; il doit mobiliser, libérer et connecter toutes les ressources sociales ainsi que tous les potentiels créatifs du Peuple.

Cinquièmement, la pensée Hô Chi Minh sur la culture et l’être humain continue d’éclairer les exigences du développement durable du pays. Pour lui, la culture ne se situe pas en dehors de la politique, de l’économie et de la société ; elle doit éclairer la voie de la nation. L’être humain est à la fois l’objectif et la force motrice de la révolution. Développer le pays ne signifie pas seulement assurer la croissance économique, mais aussi élever le niveau de connaissance du Peuple, former la personnalité, construire la morale, développer la culture et prendre soin de la vie matérielle et spirituelle de la population.

Dans la nouvelle ère, le développement rapide doit aller de pair avec le développement durable ; la croissance économique doit aller de pair avec le progrès et la justice sociale ; l’innovation technologique doit aller de pair avec le développement humain ; l’intégration internationale doit aller de pair avec la préservation de l’identité culturelle nationale. Une nation n’est véritablement puissante que lorsqu’elle possède une économie forte, des institutions modernes, une défense et une sécurité solides, une culture riche de son identité, des êtres humains pleinement développés et une société humaniste, solidaire, disciplinée et créative.

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On peut ainsi constater que les décisions de réforme prises récemment - qu’il s’agisse de la rationalisation de la structure organisationnelle de l’appareil du système politique, du réorganisation des unités administratives, de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ; du renouvellement des institutions et du perfectionnement du cadre juridique ; de l’accélération de la décentralisation et de la délégation des pouvoirs, de la réforme administrative et de la transformation numérique ; du développement de la science, de la technologie et de l’innovation ; du développement de l’économie privée, de l’amélioration de l’efficacité du secteur économique étatique et de la construction d’une économie indépendante et autonome ; du développement de la culture et de l’être humain, de l’amélioration de la qualité de l’éducation, des soins de santé à la population et de la garantie de la sécurité sociale ; ou encore de l’intégration internationale proactive, du renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines - doivent toutes être éclairées par la pensée Hô Chi Minh. Les éclairer pour préserver le bon objectif. Les éclairer pour choisir la bonne méthode. Les éclairer afin que chaque réforme reste proche du Peuple, que chaque développement ne perde pas l’identité nationale et que chaque transformation demeure liée à l’idéal d’indépendance nationale et de socialisme.

Ainsi, commémorer le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh dans le contexte actuel n’est pas seulement l’occasion de se souvenir de lui et d’exprimer notre profonde reconnaissance pour ses immenses mérites. C’est aussi l’occasion pour l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée de s’examiner à la lumière de sa pensée, de sa morale et de son style ; de consolider la confiance dans la voie choisie ; de renforcer le sens des responsabilités envers la Patrie et envers le Peuple ; et de transformer la pensée Hô Chi Minh en actions révolutionnaires concrètes dans chaque organisme, chaque localité, chez chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque citoyen.

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Aujourd’hui, étudier et suivre la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh ne peut se limiter à des paroles justes, à de beaux slogans ou à des mouvements de forme. Le plus important est de les transformer en morale du service public, en discipline dans l’exécution des tâches, en culture de l’intégrité, en esprit d’innovation et de créativité, en responsabilité au service du Peuple, en capacité d’organisation et de mise en œuvre, ainsi qu’en résultats concrets dans la vie quotidienne. Chaque orientation juste doit entrer dans la vie. Chaque politique doit parvenir jusqu’au Peuple. Chaque cadre doit prendre comme mesure de son travail la satisfaction, la confiance et le bonheur de la population.

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L’ère du progrès national impose des exigences très élevées à l’ensemble du système politique. Nous devons rester fermes sans être conservateurs ; innover sans dévier de notre orientation ; assurer un développement rapide mais durable ; nous intégrer profondément au monde tout en préservant l’indépendance et l’autonomie ; construire un appareil rationalisé tout en garantissant un meilleur service au Peuple ; développer vigoureusement l’économie tout en assurant le progrès, la justice sociale et le bonheur de la population. Tel est aussi l’esprit de Ho Chi Minh dans les conditions nouvelles : fermeté sur les objectifs, créativité dans les méthodes, pragmatisme dans l’action, humanisme dans les finalités, le Peuple comme fondement et l’intérêt national suprême comme priorité absolue.

Plus nous traversons une grande transition historique, plus nous devons rester fidèles à la pensée Hô Chi Minh. Plus nous avançons sur la voie de la modernisation, plus nous devons revenir profondément aux valeurs fondamentales qu’il nous a léguées : indépendance et liberté ; le Peuple comme fondement ; l’unité ; l’autosuffisance et la résilience ; diligence, économie, intégrité et droiture ; un Parti pur ; un État au service du Peuple ; un développement au service de l’être humain et du bonheur de la population.

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Sous la lumière de Hô Chi Minh, avec le courage politique, l’intelligence, la volonté et l’aspiration vietnamienne, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’armée remportera assurément la mise en œuvre victorieuse de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, réalisera avec succès les deux objectifs stratégiques centenaires et concrétisera l’aspiration à faire du pays une nation puissante, capable de rivaliser avec les grandes puissances des cinq continents, comme le souhaitait ardemment le bien-aimé Président Hô Chi Minh.

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