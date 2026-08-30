La Fête nationale du Vietnam célébrée avec éclat en Thaïlande, au Brésil et au Japon

Le 29 août, le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, en Thaïlande, a organisé une cérémonie solennelle à l’occasion du 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), ainsi que du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août).

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Photos : VNA/CVN

La cérémonie a réuni le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoàng Linh, des dirigeants des provinces du Nord-Est de la Thaïlande, des représentants d’associations d’amitié et de la communauté vietnamienne, ainsi qu’environ 1.000 Vietnamiens résidant dans cette région.

Dans son discours d’ouverture, Dinh Hoàng Linh a souligné les grandes réalisations du Vietnam au cours des 81 dernières années, son intégration internationale et l’élargissement de ses relations extérieures, qui ont contribué à renforcer son rôle et sa position sur la scène régionale et internationale.

Il a également souligné que le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam avait ouvert une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation, en vue de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux.

Il a affirmé que le partenariat stratégique global entre Hanoï et Bangkok, fondé sur une confiance politique croissante, continuerait de se développer de manière plus profonde et substantielle, au bénéfice des peuples des deux pays, devenant un modèle de coopération au développement au sein de l'ASEAN.

Ce sentiment a été partagé par le gouverneur de Khon Kaen, Khajornkiat Rakphanitmanee, qui a salué les liens culturels profonds et l'essor de la coopération décentralisée, illustrée notamment par le jumelage dynamique entre Khon Kaen et la ville de Dà Nang.

Lors de cet événement, les délégués ont également visionné un clip vidéo retraçant les réalisations du Vietnam en matière de développement et les principales étapes des relations Vietnam - Thaïlande au cours des 50 dernières années.

Au programme, ils ont assisté au Festival de musique Vietnam - Thaïlande, avec des prestations d'artistes vietnamiens et thaïlandais, ainsi qu’à la cérémonie de remise des prix du premier concours de beauté en ao dai Vietnam - Thaïlande 2026.

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam au Brésil a commémoré cet événement historique, le 27 août à Brasilia, en présence de la vice-ministre brésilienne des Affaires étrangères, Susan Kleebank.

L’ambassadeur Bùi Van Nghi a rappelé la portée historique de la Révolution d’Août et de la proclamation d’indépendance de 1945, qui ont ouvert une nouvelle ère d’indépendance et de liberté. Il a souligné les grandes avancées du Vietnam au cours des 81 dernières années et les résultats obtenus après 40 ans de Renouveau.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur en 2030 et un pays développé à revenu élevé en 2045, en misant sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, les ressources humaines de qualité et la croissance verte. Sur le plan extérieur, il poursuit une politique d’indépendance et d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations, tout en défendant le multilatéralisme, la Charte des Nations unies et le droit international.

Le diplomate a souligné que le Brésil occupait une place de plus en plus importante dans la politique étrangère du Vietnam. Actuellement, le Vietnam demeure le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique du Sud, avec des échanges bilatéraux en forte croissance visant l'objectif de 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle au Brésil pour renforcer ses relations avec l’ASEAN et la région Asie-Pacifique, tout en faisant du Brésil un partenaire clé pour élargir sa coopération avec l’Amérique du Sud et l’Amérique latine.

De son côté, la vice-ministre brésilienne Susan Kleebank a salué la résilience du peuple vietnamien dans son processus d’édification et de développement national, et a exprimé l'espoir que les négociations sur un accord commercial préférentiel (ACP) entre le MERCOSUR et le Vietnam donnent un nouvel élan au commerce, aux investissements et aux échanges entre les populations.

Au Japon, le consulat général du Vietnam à Osaka a organisé le 28 août une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Le consul général à Osaka, Nguyên Truong Son, a souligné que les relations Vietnam - Japon entraient actuellement dans une nouvelle période de développement. Le Vietnam promeut la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la transition écologique, tout en renforçant sa coopération internationale, le Japon étant un partenaire particulièrement important.

Nguyên Truong Son a souligné que les relations Vietnam - Japon étaient à leur meilleur niveau historique, le Kansai disposant de liens étroits et d’un fort potentiel de coopération avec le Vietnam.

Il s’est dit convaincu que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon et la coopération entre le Vietnam et la région du Kansai continueraient de se développer de manière approfondie et efficace, tout en appelant à renforcer la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et verte, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la santé, le tourisme et les échanges culturels.

Les autorités locales d'Osaka ont, pour leur part, salué la contribution active de la communauté vietnamienne - forte de 130.000 membres dans le Kansai - au développement socio-économique régional et ont réitéré leur soutien pour une participation remarquée du Vietnam à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025.

La cérémonie a été marquée par la remise de l'Ordre de l'Amitié de l'État vietnamien à des personnalités japonaises pour leur dévouement au rapprochement des deux peuples.

Dans le cadre de la cérémonie, le consulat général du Vietnam à Osaka a organisé une exposition de photos présentant le pays, son peuple et ses réalisations en matière de développement.

VNA/CVN