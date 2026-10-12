Le prix Nobel d'économie 2026 est décerné à Robert E. Hall et Michael Woodford

L'Académie royale des sciences de Suède a annoncé lundi 12 octobre que le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel de 2026 avait été décerné à Robert E. Hall et Michael Woodford pour leurs " fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique ".

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Académie a indiqué que les lauréats avaient développé des modèles macroéconomiques qui ont considérablement amélioré la capacité à mettre en œuvre des politiques de stabilisation efficaces. Grâce à ces modèles, des mesures de politique budgétaire et monétaire prises au bon moment peuvent contribuer à atténuer les fluctuations économiques.

"Les travaux des lauréats nous ont fourni une base théorique solide pour les modèles désormais utilisés par les banques centrales et les gouvernements du monde entier. Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les changements soudains dans la consommation des ménages", a déclaré John Hassler, président du Comité du prix en sciences économiques.

Les deux lauréats sont nés aux États-Unis. M. Hall est Professeur à l'Université de Stanford et M. Woodford est affilié à l'Université de Columbia.

Xinhua/VNA/CVN